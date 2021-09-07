Надежда Киченок вышла в третий раунд парного турнира US Open
Киченок зачехлила ракетку в парном разряде US Open
Украинка смогла добраться лишь к третьему кругу
07:58
Олару и Надежда Киченок / Фото: j48tennis
В третьем круге парного разряда US Open украинка Надежда Киченок в паре с румынкой Ралукой-Йоаной Олару уступили чилийке Алексе Гуарачи и американке Дезире Кравчик со счетом 3:6, 2:6.
Матч продлился 68 минут, в течение которых украино-румынский дуэт подал три эйса и сделал шесть двойных ошибок.
Также Киченок и Олару не реализовали ни один из своих пяти брейков, тогда как у соперниц был 100% показатель – 3 из 3.
Напомним, ранее из парного разряда US Open вылетел дуэт украинок Даяны Ястремской и Марты Костюк.
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