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Киргиос: «Большая тройка» нужна теннису. Их отсутствие – катастрофа для болельщиков»

Теннисист надеется, что Новак Джокович сыграет на Australian Open
Теннис Grand Slam
08:39
Киргиос: «Большая тройка» нужна теннису. Их отсутствие – катастрофа для болельщиков»
Фото: The New York Times

Австралийский теннисист Ник Киргиос поделился мнением о том, как возможное отсутствие «Большой тройки» (Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович) повлияет на Australian Open. Слова 93-й ракетки мира приводит Greek City Times:

«Я не знаю, какая ситуация у Джоковича со всеми этими ковидными ограничениями. Но я надеюсь, что он сможет сыграть. Эта тройка – Федерер, Надаль и Джокович – нужна Туру. Если их не будет, это будет настоящая катастрофа для фанатов и любителей тенниса.

Конечно, это отличный шанс для кого-то из молодых игроков совершить прорыв. Но в целом, они нужны спорту».


Напомним, Федерер точно не сыграет в Австралии, Новак Джокович все еще не определился, а Рафаэль Надаль недавно заболел коронавирусом.

Что касается Киргиоса, то он получил wild card в основную сетку турнира.

Сергей Остапенко
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Теги

Ник Киргиос Рафаэль Надаль Роджер Федерер Новак Джокович

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