Киргиос: «Либо дайте Джоковичу сыграть на Australian Open, либо выдворите его из страны»
Австралиец Ник Киргиос в эфире подкаста No Boundaries выступил в поддержку серба Новака Джоковича, который судится с правительством Австралии после аннулирования визы.
«Если Джокович пропустит Australian Open, это будет серьезной потерей для турнира, который и без того уже омрачен. Теперь все буду вспоминать о нем в связи со скандалом с Новаком. Это полнейший бардак. Теперь дело даже не в прививках. Министр иммиграции Хоук заявил, что Джокович угрожает нашим границам. Это не так. Они делают из него прямо оружие массового поражения. А он просто приехал играть в теннис.
Я понимаю, что жители Мельбурна многое пережили за последние два года. Они злятся за то, что он не сделал прививку. Но ведь у него есть документы о медицинском исключении. Спорт ведь должен объединять людей независимо от цвета кожи, расы и прочего. А СМИ разрушили все это.
Представляете, насколько устали Новак и его семья. Либо дайте ему играть, либо выдворите из страны. Что за психологическая пытка. К тому же он все равно уедет после Australian Open. Хочу, чтобы Джокович выиграл турнир, тогда я смогу пройтись по Мельбурн-парку с его маской на лице.
Конечно, у каждого свой взгляд, но меня бесит, что многие спортсмены вроде Надаля или Циципаса воспринимают его как Новака Джоковича, а не как обычного человека. Ведь сейчас ему очень нужна поддержка, а он получает ее от меня. Он даже написал мне в Instagram и поблагодарил за то, что я встал на его сторону.
Когда меня спрашивают об этом мне становится неловко. Будто я не горжусь тем, что из Австралии. Тем не менее, Новак закупил оборудование для ковидных больниц. Это не делает его святым, но мне все же неловко».
Напомним, австралийский адвокат Джастин Квилл считает, что, несмотря на всевозможные действия со стороны властей, теннисист сможет выступить на Australian Open.
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