Киргиос: «Либо дайте Джоковичу сыграть на Australian Open, либо выдворите его из страны»

Ник Киргиос / фото - Getty Images

Австралиец Ник Киргиос в эфире подкаста No Boundaries выступил в поддержку серба Новака Джоковича, который судится с правительством Австралии после аннулирования визы.

Я понимаю, что жители Мельбурна многое пережили за последние два года. Они злятся за то, что он не сделал прививку. Но ведь у него есть документы о медицинском исключении. Спорт ведь должен объединять людей независимо от цвета кожи, расы и прочего. А СМИ разрушили все это.

Представляете, насколько устали Новак и его семья. Либо дайте ему играть, либо выдворите из страны. Что за психологическая пытка. К тому же он все равно уедет после Australian Open. Хочу, чтобы Джокович выиграл турнир, тогда я смогу пройтись по Мельбурн-парку с его маской на лице.

Конечно, у каждого свой взгляд, но меня бесит, что многие спортсмены вроде Надаля или Циципаса воспринимают его как Новака Джоковича, а не как обычного человека. Ведь сейчас ему очень нужна поддержка, а он получает ее от меня. Он даже написал мне в Instagram и поблагодарил за то, что я встал на его сторону.

Когда меня спрашивают об этом мне становится неловко. Будто я не горжусь тем, что из Австралии. Тем не менее, Новак закупил оборудование для ковидных больниц. Это не делает его святым, но мне все же неловко».