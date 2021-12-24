Эпатажный Киргиос получил wild card на Australian Open-2022
Киргиос – о wild card на Australian Open: «Мне будет очень приятно выступить дома»
Австралийский теннисист – о первом мейджоре сезона
Ник Киргиос / фото - Getty Images
93-я ракетка мира, австралиец Ник Киргиос в интервью порталу Tennis.com прокомментировал получение wild card на Australian Open.
«Разумеется, мне будет очень приятно выступить дома. Рад получить это приглашение. Приложу все силы, чтобы устроить шоу для зрителей.
Теперь я буду играть не за себя, а ради своего фонда. Мы стремимся помогать детям и всем, кто испытывает неуверенность в себе, а также тем, кому нужна забота.
Думаю, что своей игрой я смогу вселить уверенность в людей, которым ее не хватает».
Напомним, Энди Маррей также получил wild card на Australian Open.
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