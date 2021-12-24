Киргиос – о wild card на Australian Open: «Мне будет очень приятно выступить дома»

Ник Киргиос / фото - Getty Images

93-я ракетка мира, австралиец Ник Киргиос в интервью порталу Tennis.com прокомментировал получение wild card на Australian Open.

Теперь я буду играть не за себя, а ради своего фонда. Мы стремимся помогать детям и всем, кто испытывает неуверенность в себе, а также тем, кому нужна забота.

Думаю, что своей игрой я смогу вселить уверенность в людей, которым ее не хватает».