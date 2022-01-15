Киргиос: «Правительство Австралии выставляет Джоковича так, будто он – оружие массового поражения»

Ник Киргиос / фото - tennishead.net

Австралийский теннисист Ник Киргиос прокомментировал ситуацию вокруг первой ракетки мира Новака Джоковича.

Киргиоса цитирует пресс-служба ATP:

Грубое обращение с людьми в Мельбурне имеет место быть в последние два года – это ужасно. Я могу понять гнев в адрес Новака за то, что он не вакцинировался и не получил медицинское освобождение, но если вы примете все за чистую монету, то поймете, что у Джоковича есть необходимые документы».