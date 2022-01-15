Киргиос поддержал Джоковича: «То, как мы ведем себя с ним – плохо»
Киргиос: «Правительство Австралии выставляет Джоковича так, будто он – оружие массового поражения»
Именитый австралиец поддержал сербского теннисиста
15 января 22:25
Ник Киргиос / фото - tennishead.net
Австралийский теннисист Ник Киргиос прокомментировал ситуацию вокруг первой ракетки мира Новака Джоковича.
Киргиоса цитирует пресс-служба ATP:
«Хоук сказал, что Новак представляет угрозу для наших границ. Ах, нет, это не так. Как будто на данный момент он – оружие массового поражения. Он здесь, чтобы играть в теннис, он никому ничего не сделает.
Грубое обращение с людьми в Мельбурне имеет место быть в последние два года – это ужасно. Я могу понять гнев в адрес Новака за то, что он не вакцинировался и не получил медицинское освобождение, но если вы примете все за чистую монету, то поймете, что у Джоковича есть необходимые документы».
Новак Джокович задержан перед воскресным судебным заседанием.
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