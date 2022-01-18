Киргиос пробился во второй раунд Australian Open

Местный фаворит в трех сетах уничтожил Лиама Броди

Фото: REDACAOEMCAMPO

Австралийский теннисист Ник Киргиос пробился во второй раунд Australian Open, обыграв в трех сетах представителя Британии Лиама Броди – 6:4, 6:4, 6:3.

Матч продолжался 1 час и 55 минут. За это время Киргиос выполнил 21 подачу навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-поинта. Его соперник сделал 6 эйсов, 2 раза ошибся при вводе мяча в игру, а также не выиграл ни одного гейма на приеме.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Киргиос сыграет против второй ракетки мира Даниила Медведева.

Напомним, Энди Маррей в пятисетовом триллере добыл путевку во второй круг Australian Open.