Киргиос и Коккинакис выиграли парный Australian Open, попутно установив историческое достижение
Киргиос: «В этом сезоне мы с Танаси сыграем на всех крупных турнирах, кроме Roland Garros и Wimbledon»
Австралиец поделился дальнейшими планами
Ник Киргиос / фото - tennishead.net
Австралийский теннисист Ник Киргиос намерен и в дальнейшем выступать в паре вместе со своим соотечественником Танаси Коккинакисом.
Киргиоса цитирует портал 7news.com.au:
«Когда дело касается не только меня, то я обычно больше стараюсь. Когда речь идет только обо мне, то я могу просто пойти в паб перед матчем или же не буду выкладываться на максимум. Но если рядом Танаси, то он знает, что в нашем парном матче я сделаю все, что могу.
Я думаю, что в этом сезоне мы с Танаси сыграем на всех крупных турнирах, кроме Roland Garros и Wimbledon потому, что на Wimbledon пары играют пять сетов. Но на остальных турнирах мы попытаемся сыграть».
Ник Киргиос и Танаси Коккинакис стали чемпионами парного Australian Open.
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