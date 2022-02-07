Киргиос: «В этом сезоне мы с Танаси сыграем на всех крупных турнирах, кроме Roland Garros и Wimbledon»

Ник Киргиос / фото - tennishead.net

Австралийский теннисист Ник Киргиос намерен и в дальнейшем выступать в паре вместе со своим соотечественником Танаси Коккинакисом.

Киргиоса цитирует портал 7news.com.au:

Я думаю, что в этом сезоне мы с Танаси сыграем на всех крупных турнирах, кроме Roland Garros и Wimbledon потому, что на Wimbledon пары играют пять сетов. Но на остальных турнирах мы попытаемся сыграть».