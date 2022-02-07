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Киргиос: «В этом сезоне мы с Танаси сыграем на всех крупных турнирах, кроме Roland Garros и Wimbledon»

Австралиец поделился дальнейшими планами
Теннис ATP
22:50
Киргиос: «В этом сезоне мы с Танаси сыграем на всех крупных турнирах, кроме Roland Garros и Wimbledon»
Ник Киргиос / фото - tennishead.net

Австралийский теннисист Ник Киргиос намерен и в дальнейшем выступать в паре вместе со своим соотечественником Танаси Коккинакисом.

Киргиоса цитирует портал 7news.com.au:

«Когда дело касается не только меня, то я обычно больше стараюсь. Когда речь идет только обо мне, то я могу просто пойти в паб перед матчем или же не буду выкладываться на максимум. Но если рядом Танаси, то он знает, что в нашем парном матче я сделаю все, что могу.

Я думаю, что в этом сезоне мы с Танаси сыграем на всех крупных турнирах, кроме Roland Garros и Wimbledon потому, что на Wimbledon пары играют пять сетов. Но на остальных турнирах мы попытаемся сыграть».

Ник Киргиос и Танаси Коккинакис стали чемпионами парного Australian Open.

Рене Тер Велде
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Ник Киргиос Танаси Коккинакис

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