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Киз – о выходе в 1/2 финала Australian Open: «Это очень много для меня значит. Я сейчас заплачу»

Американка высказалась после победы над чемпионкой Токио-2020
Теннис Grand Slam
08:58
Киз – о выходе в 1/2 финала Australian Open: «Это очень много для меня значит. Я сейчас заплачу»
Мэдисон Киз / Фото - tennismajors
51-й номер рейтинга WTA, американская теннисистка Мэдисон Киз в прямом эфире Eurosport поделилась эмоциями после выхода в полуфинал Australian Open.

«Я сейчас заплачу. Почему-то ты выходишь – и все начинают плакать. Наверное, это хорошо, потому что интервью мы даем после побед. Это очень много для меня значит. Прошлый год был очень тяжелым, и мы с командой очень постарались перестроиться и начать с нуля. Ого, пока что хорошо получается. Я очень горжусь собой и благодарна команде и всем близким людям за то, что они помогли мне оправиться от тяжелого года».


Напомним, Киз вышла в полуфинал Australian Open, переиграв четвертого номера мирового рейтинга Барбору Крейчикову (6:3, 6:2).
Владимир Кириченко
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Мэдисон Киз Australian Open

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