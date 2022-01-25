Мэдисон Киз – первая полуфиналистка Australian Open
Киз – о выходе в 1/2 финала Australian Open: «Это очень много для меня значит. Я сейчас заплачу»
Американка высказалась после победы над чемпионкой Токио-2020
08:58
Мэдисон Киз / Фото - tennismajors51-й номер рейтинга WTA, американская теннисистка Мэдисон Киз в прямом эфире Eurosport поделилась эмоциями после выхода в полуфинал Australian Open.
«Я сейчас заплачу. Почему-то ты выходишь – и все начинают плакать. Наверное, это хорошо, потому что интервью мы даем после побед. Это очень много для меня значит. Прошлый год был очень тяжелым, и мы с командой очень постарались перестроиться и начать с нуля. Ого, пока что хорошо получается. Я очень горжусь собой и благодарна команде и всем близким людям за то, что они помогли мне оправиться от тяжелого года».
Напомним, Киз вышла в полуфинал Australian Open, переиграв четвертого номера мирового рейтинга Барбору Крейчикову (6:3, 6:2).
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