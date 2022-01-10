Киз рассказала, за счет чего столь уверенно выиграла у Свитолиной

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Американская теннисистка Мэдисон Киз прокомментировала победу над украинкой Элиной Свитолиной в первом круге турнира серии WTA 250 в Аделаиде:

Во время межсезонья у меня было четыре недели, чтобы хорошо подготовиться. Здорово, что было так много времени, но это также означает, что было и много фитнеса (смеется). Я очень-очень рада, как все прошло, довольна своей подготовкой и вообще чувствую себя отлично. В этом сезоне моя цель – делать все, что в моих силах, и просто наслаждаться каждым моментом».