Оцените уровень готовности к Шлему. Видео полного матча Свитолина – Киз
Киз рассказала, за счет чего столь уверенно выиграла у Свитолиной
Американская теннисистка не позволила украинка заработать ни одного брейк-поинта
Фото: Getty Images
Американская теннисистка Мэдисон Киз прокомментировала победу над украинкой Элиной Свитолиной в первом круге турнира серии WTA 250 в Аделаиде:
«Я довольна, как прошел этот матч. Я хорошо подавала сегодня, думаю, что это и был ключевой фактор. Благодаря подаче я смогла удерживать лидерство в счете и все складывалось успешно.
Во время межсезонья у меня было четыре недели, чтобы хорошо подготовиться. Здорово, что было так много времени, но это также означает, что было и много фитнеса (смеется). Я очень-очень рада, как все прошло, довольна своей подготовкой и вообще чувствую себя отлично. В этом сезоне моя цель – делать все, что в моих силах, и просто наслаждаться каждым моментом».
За весь матч Киз сделала 14 эйсов и не позволила Свитолиной заработать ни одного брейк-поинта.
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