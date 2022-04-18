Когда присутствует Риск

Женская сборная Украины уступила США (2:3), но продемонстрировала образцовый характер

Элисон Риск, Билли Джин Кинг и Даяна Ястремская / Фото: ФТУ

В прошедший уик-энд, 15-16 апреля, женская национальная сборная Украины в американском Эшвиле завершила борьбу за титул Кубка Билли Джин Кинг. На стадии Qualifiers украинки уступили сборной США в решающем пятом матче – 2:3.



Учитывая, что последний раз сборная Украины собиралась ровно год назад (разгром Японии – 4:0), напомним, что Qualifiers – предстадия элитного дивизиона, то есть мы боролись уже непосредственно за титул в этом сезоне, а не за повышение в классе. Победители же данной стадии вышли в самую что ни на есть элиту: Finals (в прошлом – Мировая группа).

Матчи плей-офф за выход в Finals-2022 (8-13 ноября)

АВСТРАЛИЯ – СЛОВАКИЯ – обе прошли в Finals

Австралия, первая сеяная, заменила дисквалифицированную сборную РТФ (финалиста прошлого сезона), а Словакии повезло оказаться соперницей австралиек. Впрочем, как и Бельгии соперницей Беларуси. Эти три сборные прошли в Finals без борьбы.

ИТАЛИЯ – Франция (2) – 3:1

США (2) – УКРАИНА – 3:2

ЧЕХИЯ (4) – Великобритания – 3:2

Беларусь (5) – БЕЛЬГИЯ – w/o

КАЗАХСТАН – Германия (6) – 3:1

КАНАДА (7) – Латвия – 4:0

Голландия – ИСПАНИЯ (8) – 0:4

ПОЛЬША – Румыния (9) – 4:0

Деcять сборных из Qualifiers плюс Швейцария (финалист-2021) оставляют один слот либо для хозяйки финальной недели (Венгрия, как известно, нарушила условия подписанного ранее на три года контракта), либо для обладателя wild card от ITF (если организатором станет один из 11 квалифицировавшихся участников).

Катарина Завацкая в интервью после матча с США намекнула, что Украина не прочь занять вакантное место. Так или иначе, шансы на wc остаются, хотя отсутствие хозяйки финального раунда и вылеты грозных Франции, Германии и Румынии наверняка заставят просчитать финансовый потенциал участия одной из этих сборных.

Теперь собственно вернемся к эмоциональному поединку в Северной Каролине.

После шести лет капитанства Михаила Филимы пост главнокомандующего перешел к Ольге Савчук – одному из главных гвардейцев национальной команды и рекордсмену по количеству побед в паре (18). Впрочем, дебютировать Савчук пришлось в сложнейших условиях. Прежде всего эмоциональных (война в Украине перешагнула рубеж в 50 дней) и кадровых: сборная не могла рассчитывать на лидеров Элину Свитолину (пауза в выступлениях), Марту Костюк (операция) и Лесю Цуренко. Кроме того, набравшую ход в Туре Ангелину Калинину в сборной ни ранее, ни сейчас не задействовали...

И все же вряд ли состав нашей команды можно назвать экспериментальным, каким он был, например, в Канберре в феврале 2018 года (тогда совсем юная Костюк и сестры Киченок играли живые одиночки). В обойме у нас находились Даяна Ястремская (93-я в мире, но по потенциалу – твердый игрок топ-20), Катарина Завацкая (201) и сестры-парницы Людмила Киченок (38-я в паре) и Надежда Киченок-Лашкул (43).

Сборная США (3-я в мировом рейтинге) имеет колоссальный выбор исполнителей, поэтому ей не составило труда собрать трех представителей топ-50 WTA: Джессику Пегулу (14), Элисон Риск (43) и Шелби Роджерс (46). При этом Кэти Ринальди имела в расположении двух крепких парниц: Азию Мухаммад (36) и Дезире Кравчик (21).

В первый день на закрытых хардовых кортах Эшвиля Фортуна улыбнулась хозяйкам. Прежде всего Элисон Риск, которая утянула первый сет Ястремской в самом долгом тай-брейке в истории соревнований (18:16!). На этом закрученный сценарий только набирал обороты. Риск вела 5:1, но Ястремская вернулась в матч, сравняв счет, и подавала при счете 30:0... Увы, американка сумела выбраться из ямы и закрыла сет и матч в свою пользу (7:6, 7:5).

Победа Джессики Пегулы над Катариной Завацкой (6:2, 6:1) подтолкнула нашу сборную на край пропасти, при этом заставила многих усомниться в правильности выбора второго номера сборной на данный поединок.

Второй день оживил наши надежды после победы Ястремской над Пегулой (6:3, 6:4). Главная же сенсация – Завацкая уложила на лопатки «холодную» Шелби Роджерс (те же 6:3, 6:4!). Тем самым заставив критиков поутихнуть, а в своем резюме оставить солидную графу – первая победа над представителем топ-50.

Не стану скрывать, скажи мне заранее, что судьба матча решится в парном поединке – приятному удивлению не было бы предела (опять же возвращаю вас к матчу Австралия – Украина в Канберре). Капитаны к парной встрече внесли изменения в состав, выпустив на корт команды по принципу условная парница feat. самая сильная «одиночница»: Мухаммад/Пегула – Л.Киченок/Ястремская. Увы, как и четыре года назад, до маленького чуда не хватило совсем чуть-чуть: 6:7 (5:7), 3:6.

Если же вопрос wc решится не в нашу пользу, то Украине придется сделать шаг назад и откатиться на расстояние в один сезон от борьбы за титул (или участия в финальной неделе Кубка БДК).

Коротко в формате фактажа.

· Украина провела 98-ю матчевую встречу в рамках ФедКапа/Кубка БДК. В них она одержала 56 побед при 42 поражениях.

· Украина во второй раз пересеклась с США, но после 0:5 десятилетней давности в Харькове (с дебютом Свитолиной и заездом в Украину Серены Уильямс), сейчас получился настоящий спортивный вестерн.

· Ольга Савчук стала 10-м капитаном женской сборной.

· Лидер нынешней сборной Даяна Ястремская принесла один балл, выиграв седьмую одиночку в неофициальном чемпионате мира. Поражения в стартовой одиночке и паре стали первыми для Даяны в форме сборной.

· Первую горечь поражения в сборной прочувствовала и Катарина Завацкая, однако со своей задачей она справилась великолепно, доведя сборную до парного матча. Победа над Пегулой стала третьей за сборную и первой – в одиночке, причем живой и важной.

· Вместе сестры Людмила и Надежда Киченок в сборной выиграли лишь один матч из четырех. Поэтому в какой-то степени пара Л.Киченок/Ястремская не стала сюрпризом, хотя в таком сочетании они выступили впервые. Людмила Киченок провела 12-й матч за сборную и 8-ю матчевую встречу, став самой опытной участницей нынешнего состава.

Топ-гвардейцы сборной Украины по количеству матчевых встреч

1. Елена Татаркова / 27

2. Ольга Савчук / 25

3. Юлия Бейгельзимер / 20

4. Катерина Бондаренко / 19

Алена Бондаренко / 19

6. Элина Свитолина / 17

7. Леся Цуренко / 16

... Надежда Киченок / 10

… Марта Костюк / 8

… Людмила Киченок / 8

… Даяна Ястремская / 6

… Катарина Завацкая / 3

Топ-игроки сборной Украины по количеству сыгранных матчей

1. Елена Татаркова / 38

2. Катерина Бондаренко / 34

Алена Бондаренко / 34

3. Юлия Бейгельзимер / 31

4. Леся Цуренко / 30

5. Ольга Савчук / 29

6. Элина Свитолина / 22

Татьяна Перебийнис / 22

8. Наталья Медведева / 15

9. Татьяна Ковальчук / 13

10. Валерия Бондаренко / 12

Анна Запорожанова / 12

Ольга Лугина / 12

Надежда Киченок / 12

Людмила Киченок / 12

17. Даяна Ястремская / 9

…23. Катарина Завацкая / 4

Топ-игроки сборной Украины по количеству выигранных матчей

1. Елена Татаркова / 27

2. Катерина Бондаренко / 23

3. Алена Бондаренко / 22

4. Ольга Савчук / 21

5. Юлия Бейгельзимер / 18

6. Леся Цуренко / 15

7. Элина Свитолина / 14

8. Татьяна Перебийнис / 10

9. Анна Запорожанова / 8

10. Елена Брюховец / 7

Татьяна Ковальчук / 7

Наталья Медведева / 7

Марта Костюк / 7

Даяна Ястремская /7

15. Надежда Киченок / 6

16. Людмила Киченок / 5

…22. Катарина Завацкая / 3

Данный матч собрал миллион долларов пожертвований, который находится на счету USTA. Он будет переведен благотворительным организациям в помощь украинцам во время войны.

Игорь ГРАЧЕВ для XSPORT.ua