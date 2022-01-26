Коллинс – о выходе в 1/2 финала Australian Open: «В детстве я ото многого отказалась, чтобы добиться того, чего добилась»

Американка отдала должное своим соперницам

Даниэль Коллинз / Фото - tennis

«У меня были проблемы со здоровьем, так что невероятно вернуться на такой уровень и иметь возможность бороться так, как я боролась, и физически давить так, как я давила. Особенно против моих соперниц в последних матчах. Бороться с такими женщинами – это честь».

«Я играю в теннис с семи лет, посвящаю этому каждый день, в детстве я ото многого отказалась, чтобы добиться того, чего добилась. Мы с моим отцом часами играли на кортах в парке, он постоянно возил меня в разные места, чтобы обеспечить лучшие ресурсы. И потом у меня были проблемы со здоровьем. Так что я знаю, что это очень много значит для меня и моей семьи».

30-я ракетка мира, американкав прямом эфиреподелилась эмоциями после выхода в полуфинал Australian Open.Отметим, что американка второй раз вышла в полуфинал турнира «Большого шлема» – первый тоже был на австралийских кортах в 2019 году.В полуфинале Australian Open Коллинз встретится с полькой, которая не без проблем переиграла