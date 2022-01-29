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Коллинз: «Было невероятно наблюдать, как Барти поднимается в рейтинге до №1 и исполняет свою мечту»

Американка поздравила свою соперницу после победы на Australian Open
Теннис Grand Slam
13:48
Коллинз: «Было невероятно наблюдать, как Барти поднимается в рейтинге до №1 и исполняет свою мечту»
Даниэль Коллинз / Фото - newsofcanada.net
Финалистка Australian Open, американская теннисистка Даниэль Коллинз поздравила первую ракетку мира Эшли Барти с триумфом на австралийском «мэйджоре».

Цитирует Барти WTA Insider.

«Было невероятно наблюдать, как Эш поднимается в рейтинге до первой строчки и исполняет свою мечту. Я восхищаюсь тем, какой ты игрок и разнообразием твоей игры. Надеюсь, я смогу привнести что-то из нее в свою».


Напомним, в финале Australian Open Коллинз проиграла Барти со счетом 6:3, 7:6(2).
Владимир Кириченко
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Теги

Даниэль Коллинз Эшли Барти Australian Open

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