Определены все полуфиналисты Кубка Билли Джин Кинг
Коллинз обыграла финалистку Roland Garros и сравняла счет в матче Россия – США
Путевка в финал турнира будет разыграна в парной встрече
17:01
Фото: пресс-служба турнира
В Праге проходит финал Кубка Билли Джин Кинг.
Даниэль Коллинз сравняла счет в полуфинальном противостоянии России и США, обыграв финалистку Roland Garros-2021 Анастасию Павлюченкову – 6:7(9), 7:6(2), 6:2.
Матч продолжался 2 часа и 45 минут. За это время американка выполнила 7 подач навылет, допустила 7 двойных ошибок и выиграла 5 геймов на приеме. Ее соперница сделала 8 эйсов, 6 раз ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 3 брейк-поинта.
Таким образом, судьба противостояния Россия – США решится в парной встрече Самсонова/Кудерметова (Россия) – Долхайд/Вандевеге (США).
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