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Коллинз уверенно вышла в полуфинал Australian Open

Американка в двух сетах разобралась с Корне
Теннис Grand Slam
08:57
Коллинз уверенно вышла в полуфинал Australian Open
Даниэль Коллинз / Фото - euronewssource
30-я ракетка мира, американская теннисистка Даниэль Коллинз в четвертьфинале Australian Open переиграла француженку Ализе Корне со счетом 7:5, 6:1.

За 1 час 30 минут матча Коллинз оформила пять эйсов и четыре брейка, четырежды ошибившись при подаче. В свою очередь, 61-й номер рейтинга WTA Корне реализовала один брейк-пойнт, дважды подав навылет. 

Отметим, что это была первая официальная встреча теннисисток.

В полуфинале Australian Open Коллинз встретится с полькой Игой Швентек, которая не без проблем переиграла Кайю Канепи (4:6, 7:6(2), 6:3).
Владимир Кириченко
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Теги

Даниэль Коллинз Ализе Корне Australian Open

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