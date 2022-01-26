Коллинз уверенно вышла в полуфинал Australian Open

Американка в двух сетах разобралась с Корне

Даниэль Коллинз / Фото - euronewssource

30-я ракетка мира, американская теннисисткав четвертьфинале Australian Open переиграла француженкусо счетом 7:5, 6:1.За 1 час 30 минут матча Коллинз оформила пять эйсов и четыре брейка, четырежды ошибившись при подаче. В свою очередь, 61-й номер рейтинга WTA Корне реализовала один брейк-пойнт, дважды подав навылет.Отметим, что это была первая официальная встреча теннисисток.В полуфинале Australian Open Коллинз встретится с полькой, которая не без проблем переиграла