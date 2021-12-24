Колумбийский теннисист временно отстранен из-за употребления кокаина

В образце мочи Алехандро Гомеса обнаружили метаболиты наркотика

Алехандро Гомес / фото - ATP

Колумбийский теннисист Алехандро Гомес временно отстранен из-за положительной допинг-пробы.

В образце мочи, взятом у него в октябре на Challenger в Боготе, обнаружили метаболиты кокаина – вещество категории S6 запрещенного списка WADA (стимулятор).

Гомес, осенью выигравший три Challenger в паре, c 15 декабря отстранен до завершения расследования.

Австралийского наездника Джейми Кермонда отстранили от Олимпийских Игр из-за употребления кокаина.