А как же реванш с Консейсао? Вальдес намерен встретится с победителем боя Стивенсон – Херринг
Консейсао: «Весь мир был свидетелем моей победы над Вальдесом»
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09:55
Консейсао и Вальдес / фото - Twitter
Чемпион мира во втором полулегком весе Оскар Вальдес (30-0, 23 КО) защитил титул в бою против Робсона Консейсао (16-1, 8 КО). Бразильский претендент поделился мнением об исходе неоднозначного поединка. Слова Робсона приводит Boxing News.
«На мой взгляд, я выиграл бой. Весь мир был свидетелем моей победы. Я победитель нашего противостояния. Если он захочет провести поединок на своей ферме, где за нами будут наблюдать его животные, я все равно побью его. Я готов это доказать, победив его еще раз».
Статистика ударов в поединке Вальдес – Консейсао.
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