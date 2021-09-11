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Консейсао: «Весь мир был свидетелем моей победы над Вальдесом»

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Консейсао: «Весь мир был свидетелем моей победы над Вальдесом»
Консейсао и Вальдес / фото - Twitter

Чемпион мира во втором полулегком весе Оскар Вальдес (30-0, 23 КО) защитил титул в бою против Робсона Консейсао (16-1, 8 КО). Бразильский претендент поделился мнением об исходе неоднозначного поединка. Слова Робсона приводит Boxing News.

  «На мой взгляд, я выиграл бой. Весь мир был свидетелем моей победы. Я победитель нашего противостояния. Если он захочет провести поединок на своей ферме, где за нами будут наблюдать его животные, я все равно побью его. Я готов это доказать, победив его еще раз». 

Статистика ударов в поединке Вальдес – Консейсао.  


Антон Кривенко
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Робсон Консейсао Оскар Вальдес

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