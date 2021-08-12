Бешенные эмоции Монфиса после первой победы в качестве мужа Свитолиной
Конта: «Довольна собой, потому что Свитолина – самая сложная соперница для меня во всем Туре»
Йоханна впервые в карьере обыграла украинку
Фото: БТУ
41-я ракетка мира Йоханна Конта прокомментировала победу над украинкой Элиной Свитолиной во втором круге турнира серии WTA-1000 в Монреале:
«Это был непростой матч. Я еще никогда ее не обыгрывала, поэтому лично для меня это важная победа. Пожалуй, Элина самая сложная соперница для меня во всем туре, так что я очень довольна собой.
Думаю, самое важное – это играть с тем, что у тебя есть, и стараться находить те элементы, которые можешь улучшить по ходу матча. Сегодня мы обе не смогли показать идеальную игру, но у меня получилось найти решения в важных моментах».
До этого Конта проиграла Свитолиной пять матчей.
Напомним, ранее в первом круге турнира в Монреале проиграла Даяна Ястремская.
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