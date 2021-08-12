Конта: «Довольна собой, потому что Свитолина – самая сложная соперница для меня во всем Туре»

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41-я ракетка мира Йоханна Конта прокомментировала победу над украинкой Элиной Свитолиной во втором круге турнира серии WTA-1000 в Монреале:

Думаю, самое важное – это играть с тем, что у тебя есть, и стараться находить те элементы, которые можешь улучшить по ходу матча. Сегодня мы обе не смогли показать идеальную игру, но у меня получилось найти решения в важных моментах».