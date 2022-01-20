Контавейт переиграла Синякову и вышла во второй раунд Australian Open
Контавейт не смогла выйти в третий раунд Australian Open
Эстонка в двух сетах проиграла датчанке Таусон
10:21
Анетт Контавейт / Фото - rus.delfi.eeСедьмая ракетка мира, эстонская теннисистка Анетт Контавейт неожиданно проиграла датчанке Кларе Таусон со счетом 2:6, 4:6 во втором раунде Australian Open.
За 1 час 19 минут матча Контавейт оформила два эйса, допустила одну двойную ошибку и сделала два брейка. В свою очередь, 39-й номер рейтинга WTA выполнила пять подач на вылет, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов.
Отметим, что это была первая официальная встреча теннисисток.
Следующей соперницей Таусон на кортах Мельбурна станет американка Даниэль Коллинз.
А тем временем украинские теннисистки Марта Костюк и Даяна Ястремская переиграли американок Кэтрин Макнелли и Кори Гауфф в первом раунде парного турнира Australian Open (5:7, 6:4, 7:5).
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