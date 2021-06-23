Андрееску снялась с турнира в Риме
Контавейт неожиданно обыграла Андрееску в Истборне
Аннет потребовалось лишь два сета
Аннетт Контавейт / Фото: j48tennis
Во втором круге турнира в Истборне Анна Контавейт (WTA 27) обыграла седьмую ракетку мира Бьянку Андрееску со счетом 6:3, 6:3.
Матч продлился 67 минут, за которые девушки подали по одному эйсу и сделали по две двойные ошибки.
Также Контавейт реализовала шесть из восьми брейк-пойнтов против трех из четырех у Андрееску.
Напомним, ранее во втором круге в Истборне вылетела Элина Свитолина.
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