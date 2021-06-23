Контавейт неожиданно обыграла Андрееску в Истборне

Аннет потребовалось лишь два сета





Аннетт Контавейт / Фото: j48tennis

Во втором круге турнира в Истборне Анна Контавейт (WTA 27) обыграла седьмую ракетку мира Бьянку Андрееску со счетом 6:3, 6:3.



Матч продлился 67 минут, за которые девушки подали по одному эйсу и сделали по две двойные ошибки.

Также Контавейт реализовала шесть из восьми брейк-пойнтов против трех из четырех у Андрееску.

Напомним, ранее во втором круге в Истборне вылетела Элина Свитолина.