Крейчикова на тай-брейке переиграла Контавейт и вышла в финал турнира в Сиднее
Контавейт переиграла Синякову и вышла во второй раунд Australian Open
Эстонка уверенно взяла верх над своей соперницей в двух сетах
07:57
Анетт Контавейт / Фото - fanatik.roСедьмая ракетка мира, эстонская теннисистка Анетт Контавейт уверенно переиграла чешку Катержину Синякову со счетом 6:2, 6:3 в первом раунде Australian Open.
За чуть менее полутора часа матча Контавейт оформила три эйса, четыре раза ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов. В свою очередь, 48-й номер рейтинга WTA дважды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и сделала два брейка.
После этой победы Контавейт счет в личных встречах теннисисток стал 6:2 в пользу эстонки.
Во втором раунде Australian Open Контавейт встретится с австралийкой Астрой Шармой или датчанкой Кларой Таусон.
Ранее канадка Лейла Фернандес проиграла австралийке Мэддисон Инглис (4:6, 2:6) на старте Australian Open.
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