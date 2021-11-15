Контавейт призналась, что вечернее время матча помешало ей обыграть Мугурусу

Также эстонка похвалила соперницу за агрессию





Анетт Контавейт / ФОТО: j48tennis

Эстонская теннистка Анетт Контавейт прокомментировала официальному сайту WTA свое поражение от испанки Гарбинье Мугурусы на Итоговом турнире в Гвадалахаре.



«Гарбинье провела отличный матч, поскольку она была очень агрессивна, и включилась в работу с первого розыгрыша. Я же допустила слишком много невынужденных ошибок и сыграла не очень хорошо. Жаль, что не получилось лучше. Если мне придется снова играть в вечернее время, то нужно побольше потренироваться и разобраться с длиной ударов. Сегодня с ней была проблема, и это нужно исправить».

Отметим, что в полуфинале Итогового турнира Контавейт, прервавшая свою серию из 12 побед, сыграет с Ариной Соболенко или Марией Саккари.