Контавейт: «С Мугурусой будет очень сложно, но я готова к новой встрече»

Анетт Контавейт / Фото: j48tennis

Финалистка Итогового турнира WTA эстонка Анетт Контавейт (WTA 5) высказалась о победе над Марией Саккари в полуфинале.



Играть с Марией очень сложно – и мы, по-моему, встречаемся на каждом турнире. Она очень хорошая теннисистка, настоящий боец, так что очень важно быть сосредоточенной на игре. А после матча мы снова будем подругами.

Я до сих пор не могу поверить, что вообще попала на этот турнир и играю против лучших теннисисток мира. Я так горжусь тем, что мне удалось этого добиться и выступать на таком уровне».