Саккари: «Я сказала Контавейт, что мы сыграем в Гвадалахаре – тогда она еще даже не квалифицировалась в Итоговый»
Контавейт: «С Мугурусой будет очень сложно, но я готова к новой встрече»
Анетт также рассказала о сложности матча с Саккари
Анетт Контавейт / Фото: j48tennis
Финалистка Итогового турнира WTA эстонка Анетт Контавейт (WTA 5) высказалась о победе над Марией Саккари в полуфинале.
«Когда я проиграла подачу в третьем сете, то подумала: «Если это последний матч, надо хотя бы насладиться». Это все для меня изменило, я заиграла свободнее, начала получать удовольствие.
Играть с Марией очень сложно – и мы, по-моему, встречаемся на каждом турнире. Она очень хорошая теннисистка, настоящий боец, так что очень важно быть сосредоточенной на игре. А после матча мы снова будем подругами.
Я до сих пор не могу поверить, что вообще попала на этот турнир и играю против лучших теннисисток мира. Я так горжусь тем, что мне удалось этого добиться и выступать на таком уровне».
О финале с Гарбинье Мугурусой.
«Будет очень сложно, но я готова к новой встрече. Надеюсь, вы увидите хороший теннис».
Напомним, Контавейт уже проигрывала Мугурусе на групповом этапе.
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