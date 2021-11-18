Контавейт: «С Мугурусой будет очень сложно, но я готова к новой встрече»
Контавейт: «Спасибо всем, кто вставал рано утром, чтобы смотреть мои матчи»
Эстонская теннисистка – о поражении в финале Итогового турнира WTA
Анетт Контавейт / Фото - reutersЭстонская теннисистка Анетт Контавейт поделилась эмоциями после поражения в финале Итогового турнира WTA.
Цитирует Контавейт пресс-служба турнира.
«В первую очередь, я хочу поздравить Гарбинье. Она дважды обыграла меня здесь. Ты очень сильная. Ты и твоя команда большие молодцы. Хочу поблагодарить мою команду. Спасибо Дмитрию Турсунову. Спасибо моей семье, которая всегда в меня верила и поддерживала во всем».
«Круто, что Гвадалахара приняла такой крупный турнир. Все было отлично организовано, я чувствовала себя как дома. И, конечно, спасибо моей родной Эстонии и всем, кто вставал рано утром, чтобы посмотреть матчи с моим участием. Эта поддержка имеет для меня огромное значение».
Напомним, в финале турнира Контавейт проиграла испанке Гарбинье Мугурусе (6:3, 7:5).
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