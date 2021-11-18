Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Контавейт: «Спасибо всем, кто вставал рано утром, чтобы смотреть мои матчи»

Эстонская теннисистка – о поражении в финале Итогового турнира WTA
Теннис WTA
13:43
Контавейт: «Спасибо всем, кто вставал рано утром, чтобы смотреть мои матчи»
Анетт Контавейт / Фото - reuters
Эстонская теннисистка Анетт Контавейт поделилась эмоциями после поражения в финале Итогового турнира WTA.

Цитирует Контавейт пресс-служба турнира.

«В первую очередь, я хочу поздравить Гарбинье. Она дважды обыграла меня здесь. Ты очень сильная. Ты и твоя команда большие молодцы. Хочу поблагодарить мою команду. Спасибо Дмитрию Турсунову. Спасибо моей семье, которая всегда в меня верила и поддерживала во всем».


«Круто, что Гвадалахара приняла такой крупный турнир. Все было отлично организовано, я чувствовала себя как дома. И, конечно, спасибо моей родной Эстонии и всем, кто вставал рано утром, чтобы посмотреть матчи с моим участием. Эта поддержка имеет для меня огромное значение».


Напомним, в финале турнира Контавейт проиграла испанке Гарбинье Мугурусе (6:3, 7:5).
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Анетт Контавейт Итоговый турнир WTA

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Крейчикова и Синякова выиграли Итговый турнир WTA в парном разряде
Крейчикова и Синякова выиграли Итговый турнир WTA в парном разряде
Теннис WTA
11:59
Мугуруса: «Дело даже не в рейтинге. Мне просто приятно забрать трофей домой»
Мугуруса: «Дело даже не в рейтинге. Мне просто приятно забрать трофей домой»
Теннис WTA
08:58
Мугуруса стала триумфатором Итогового турнира WTA в Гвадалахаре
Мугуруса стала триумфатором Итогового турнира WTA в Гвадалахаре
Теннис ATP
07:57
Контавейт: «С Мугурусой будет очень сложно, но я готова к новой встрече»
Контавейт: «С Мугурусой будет очень сложно, но я готова к новой встрече»
Теннис WTA
17 ноября 09:48
Контавейт вышла в финал Итогового турнира, выиграв у Саккари
Контавейт вышла в финал Итогового турнира, выиграв у Саккари
Теннис WTA
17 ноября 07:31
Мугуруса обыграла Бадосу в полуфинале Итогового турнира
Мугуруса обыграла Бадосу в полуфинале Итогового турнира
Теннис WTA
17 ноября 07:21

Новости: Теннис

Контавейт: «Спасибо всем, кто вставал рано утром, чтобы смотреть мои матчи»
Контавейт: «Спасибо всем, кто вставал рано утром, чтобы смотреть мои матчи»
WTA
13:43
Запугали? Пропавшая китайская теннисистка вышла на связь и опровергла обвинения в адрес бывшего вице-премьера Китая
Запугали? Пропавшая китайская теннисистка вышла на связь и опровергла обвинения в адрес бывшего вице-премьера Китая
WTA
13:38
Крейчикова и Синякова выиграли Итговый турнир WTA в парном разряде
Крейчикова и Синякова выиграли Итговый турнир WTA в парном разряде
WTA
11:59
Рууд: «У меня пока ни разу не получилось обыграть Рублева»
Рууд: «У меня пока ни разу не получилось обыграть Рублева»
ATP
10:58
«Мне удалось вывести Рублева из зоны комфорта». Джокович подвел итоги второго матча Итогового турнира
«Мне удалось вывести Рублева из зоны комфорта». Джокович подвел итоги второго матча Итогового турнира
ATP
09:40
Мугуруса: «Дело даже не в рейтинге. Мне просто приятно забрать трофей домой»
Мугуруса: «Дело даже не в рейтинге. Мне просто приятно забрать трофей домой»
WTA
08:58
Циципас: «Надеюсь, что снова смогу демонстрировать свой максимум»
Циципас: «Надеюсь, что снова смогу демонстрировать свой максимум»
ATP
08:54
Мугуруса стала триумфатором Итогового турнира WTA в Гвадалахаре
Мугуруса стала триумфатором Итогового турнира WTA в Гвадалахаре
ATP
07:57
Рууд одержал дебютную победу на Итоговом турнире АТР
Рууд одержал дебютную победу на Итоговом турнире АТР
ATP
07:18
Все новости

Популярные новости

Виталий Кличко откровенно рассказал о своей личной жизни
Виталий Кличко откровенно рассказал о своей личной жизни
Бокс Профессиональный бокс
11 ноября 10:37
66
Восхождение короля. Как Ломаченко красивой комбинацией уложил спать чемпиона мира
Восхождение короля. Как Ломаченко красивой комбинацией уложил спать чемпиона мира
Бокс Профессиональный бокс
17 ноября 13:45
1
Обидчик Кличко объяснил, почему Джошуа проиграл Усику
Обидчик Кличко объяснил, почему Джошуа проиграл Усику
Бокс Профессиональный бокс
13 ноября 20:15
5
Гвоздик назвал боксера, который доставлял проблемы Ломаченко в спаррингах. Он может стать следующим соперником украинца
Гвоздик назвал боксера, который доставлял проблемы Ломаченко в спаррингах. Он может стать следующим соперником украинца
Бокс Профессиональный бокс
12 ноября 21:40
Вот это да! Жена Гусева отметила развод горячей фотосессией
Вот это да! Жена Гусева отметила развод горячей фотосессией
Футбол В Украине
14 ноября 11:30
4
Бриедис рассказал как Владимир Кличко в месть за брата сломал ему ребра и грозился убить
Бриедис рассказал как Владимир Кличко в месть за брата сломал ему ребра и грозился убить
Бокс Профессиональный бокс
17 ноября 10:46
Все новости

Анонсы

УХЛ. «Краматорск» – «Белый Барс». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Краматорск» – «Белый Барс». Видео трансляция
18:30
УХЛ. «Рулав Одд» – «Сокол». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Рулав Одд» – «Сокол». Видео трансляция
20:00
УХЛ. «Кременчуг» – «Донбасс». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Кременчуг» – «Донбасс». Видео трансляция
19 ноября 18:30
УХЛ. «Днепр» – «Мариуполь». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Днепр» – «Мариуполь». Видео трансляция
19 ноября 19:00
Чемпионат Украины. «Черноморец» – «Динамо». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Черноморец» – «Динамо». Онлайн трансляция
19 ноября 19:30
Деметриус Андраде vs Джейсон Куигли. Онлайн трансляция
WEB
Деметриус Андраде vs Джейсон Куигли. Онлайн трансляция
20 ноября 06:02
Чемпионат Англии. «Лестер» – «Челси». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Лестер» – «Челси». Онлайн трансляция
20 ноября 14:30
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» – «Арсенал». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» – «Арсенал». Онлайн трансляция
20 ноября 19:30
Артем Далакян vs Луис Консепсьон. Онлайн трансляция
WEB
Артем Далакян vs Луис Консепсьон. Онлайн трансляция
20 ноября 21:00
Теренс Кроуфорд vs Шон Портер. Онлайн трансляция
WEB
Теренс Кроуфорд vs Шон Портер. Онлайн трансляция
21 ноября 06:00
«Дни грома»
TV
«Дни грома»
27 ноября 21:45
Стивен Фултон vs Брэндон Фигероа. Онлайн трансляция
WEB
Стивен Фултон vs Брэндон Фигероа. Онлайн трансляция
28 ноября 06:00
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
WEB
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
28 ноября 06:00
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
28 ноября 15:10
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
28 ноября 18:45