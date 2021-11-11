Контавейт обыграла экс-первую ракетку в финале в Румынии и квалифицировалась на Итоговый
Контавейт уверенно переиграла Крейчикову на старте Итогового турнира WTA
Это была первая официальная встреча теннисисток
Анетт Контавейт / Фото - WTAВосьмая ракетка мира, эстонская теннисистка Анетт Контавейт, в первом матче группового этапа Итогового турнира WTA, который стартовал в Гвадалахаре (Мексика), обыграла чешку Барбору Крейчикову со счетом 6:3, 6:4.
За 1 час 16 минут матча Контавейт оформила восемь эйсов и два брейка, трижды ошибившись при подаче. В свою очередь, Крейчикова дважды подала навылет и допустила пять двойных ошибок.
Отметим, что это была первая официальная встреча теннисисток.
Таким образом, у Контавейт теперь одна победа, а у Крейчиковой – одно поражение на групповом этапе Итогового турнира WTA.
Также в группе Теотиуакан играют Каролина Плишкова и Гарбинье Мугуруса.
Напомним результаты жеребьевки Итогового турнира WTA.
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