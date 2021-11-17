Контавейт вышла в финал Итогового турнира, выиграв у Саккари

Для победы Анетт потребовалось три сета





Анетт Контавейт / Фото: j48tennis

В полуфинале Итогового турнира WTA в Гвадалахаре эстонка Анетт Контавейт (WTA 8) выиграла у гречанки Марии Саккари (WTA 6) со счето 6:1, 3:6, 6:3.



Матч продлился 124 минуты, в течение которых Контавейт подала шесть эйсов против девяти у Саккари. При этом, у Анетт и Марии по три двойных ошибки.

Также Контавейт реализовала четыре из восьми брейк-пойнтов против двух из двух у Саккари.

В финале Итогового турнира Контавейт сыграет с Гарбинье Мугурусой.