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Костюк: «Было ветрено, я использовала резаные подачи, и Канепи пришлось непросто»

Марта призналась, что тактика ей сильно помогла с Канепи

Теннис WTA
11:29
Костюк: «Было ветрено, я использовала резаные подачи, и Канепи пришлось непросто»
Марта Костюк / Фото: j48tennis

Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала о победе над эстонкой Кайей Канепи во втором круге турнира серии WTA250 в Чикаго.

«Сильная жара? Если честно, мне было больше жалко болбоев и болгерл. Большинство из них очень юные, а им ещё нужно быть в масках. Условия были сложными, но у нас не было длинных розыгрышей. Это помогало. Мы больше отдыхали между очками, чем играли. Но были и очень классные моменты во время матча, поэтому я очень рада, что прошла дальше».

О хорошей первой подече в матче с Канепи.

«Да. Моя соперница такой игрок, который любит принимать навылет. В большинстве подача мне помогала. Было ветрено, я использовала резаные подачи, и ей пришлось непросто. Рада, что смогла найти правильную тактику и ритм, что помогло мне справиться з задачей».

Напомним, ранее Костюк также проиграла в первом матче парного разряда в Чикаго.

Источник: sport.ua Карен Агабекян
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Марта Костюк

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