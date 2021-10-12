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Костюк и Калинина сыграют на турнире в Линце

Ястремская – в альтернативном списке на попадание в основную сетку соревнований
Теннис WTA
19:42
Костюк и Калинина сыграют на турнире в Линце
Марта Костюк / Фото - eurosport
Украинские теннисистки Марта Костюк (№58 WTA) и Ангелина Калинина (№62 WTA) примут участие в турнире WTA, который состоится в Линце (Австрия).

Украинки сыграют в основной сетке соревнований. А вот Даяна Ястремская находится на вершине альтернативного списка на попадание в основу турнира.

Соревнования в Линце пройдут с 6 по 12 ноября.

Напомним, Костюк в матче второго раунда турнира в Индиан-Уэллс (США) уступила экс-первой ракетке мира Симоне Халеп, а Калинина на старте соревнований проиграла американке Шелби Роджерс.
Владимир Кириченко
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Марта Костюк Ангелина Калинина

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