Халеп прокомментировала победу над Костюк
Костюк и Калинина сыграют на турнире в Линце
Ястремская – в альтернативном списке на попадание в основную сетку соревнований
Марта Костюк / Фото - eurosportУкраинские теннисистки Марта Костюк (№58 WTA) и Ангелина Калинина (№62 WTA) примут участие в турнире WTA, который состоится в Линце (Австрия).
Украинки сыграют в основной сетке соревнований. А вот Даяна Ястремская находится на вершине альтернативного списка на попадание в основу турнира.
Соревнования в Линце пройдут с 6 по 12 ноября.
Напомним, Костюк в матче второго раунда турнира в Индиан-Уэллс (США) уступила экс-первой ракетке мира Симоне Халеп, а Калинина на старте соревнований проиграла американке Шелби Роджерс.
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