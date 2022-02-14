Костюк уверенно вышла в основную сетку турнира WTA в Дубае
Костюк и Контавейт с рекордами, Свитолина – в топ-15 рейтинг-листа WTA
Калинина вернулась в топ-50
Фото: j48tennis.net
WTA на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг.
В первой десятке Аннет Контавейт после триумфа в Санкт-Петербурге поднялась на шестую строчку (впервые в карьере), сместив Гарбинье Мугурусу, Марию Саккари и Игу Швентек.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина осталась при своем. Марта Костюк установила личный рекорд, став 49-й в мировом рейтинге, Ангелина Калинина вернулась в топ-50.
Напомним, что Костюк и Даяна Ястремская вышли в основную сетку турнира в Дубае.
Комментарии 0