Костюк и Контавейт с рекордами, Свитолина – в топ-15 рейтинг-листа WTA

Калинина вернулась в топ-50

Фото: j48tennis.net

WTA на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг.



В первой десятке Аннет Контавейт после триумфа в Санкт-Петербурге поднялась на шестую строчку (впервые в карьере), сместив Гарбинье Мугурусу, Марию Саккари и Игу Швентек.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина осталась при своем. Марта Костюк установила личный рекорд, став 49-й в мировом рейтинге, Ангелина Калинина вернулась в топ-50.

Напомним, что Костюк и Даяна Ястремская вышли в основную сетку турнира в Дубае.