Костюк уступила на старте престижного турнира в Дохе
Костюк и Саснович вылетели во втором раунде парного турнира в Дохе
Украино-белорусский дуэт сумел взять у своих соперниц лишь 4 гейма
Марта Костюк / Фото - FacebookУкраинская теннисистка Марта Костюк в паре с белоруской Александрой Саснович без шансов проиграли в матче второго раунда турнира WTA в Дохе.
Костюк и Саснович были разгромлены россиянкой Вероникой Кудерметовой и бельгийкой Элизе Мертенс со счетом 0:6, 4:6.
Матч продлился 1 час. Марта и Александра не сумели оформить ни единого эйса, допустили 5 двойных ошибок, проиграли 6 геймов на своей подаче и сделали 2 брейка.
Напомним, Костюк вылетела после стартового раунда одиночного турнира в Дохе.
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