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Костюк и Саснович вылетели во втором раунде парного турнира в Дохе

Украино-белорусский дуэт сумел взять у своих соперниц лишь 4 гейма
Теннис WTA
22 февраля 22:07
Костюк и Саснович вылетели во втором раунде парного турнира в Дохе
Марта Костюк / Фото - Facebook
Украинская теннисистка Марта Костюк в паре с белоруской Александрой Саснович без шансов проиграли в матче второго раунда турнира WTA в Дохе.

Костюк и Саснович были разгромлены россиянкой Вероникой Кудерметовой и бельгийкой Элизе Мертенс со счетом 0:6, 4:6.

Матч продлился 1 час. Марта и Александра не сумели оформить ни единого эйса, допустили 5 двойных ошибок, проиграли 6 геймов на своей подаче и сделали 2 брейка.

Напомним, Костюк вылетела после стартового раунда одиночного турнира в Дохе.
Владимир Кириченко
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Теги

Марта Костюк Александра Саснович Доха (WTA)

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