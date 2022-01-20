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Костюк и Ястремская успешно стартовали на парном турнире Australian Open

Украинский дуэт в трех сетах переиграл Макнелли и Гауфф
Теннис Grand Slam
08:41
Костюк и Ястремская успешно стартовали на парном турнире Australian Open
Костюк и Ястремская / Фото - btu.org.ua
Украинские теннисистки Марта Костюк и Даяна Ястремская переиграли американок Кэтрин Макнелли и Кори Гауфф в первом раунде парного турнира Australian Open со счетом 5:7, 6:4, 7:5.

Матч продлился 2 часа 23 минуты. За это время украинки трижды подали навылет, допустили 8 двойных ошибок и реализовали 6 из 9 брейкпоинтов.

Отметим, что Гауфф и Макнелли были посеяны под восьмым номером на турнире.

Костюк и Ястремская впервые сыграют во втором раунде Australian Open в парном разряде. На следующей стадии соревнований они встретятся с итальянкой Жасмин Паолини и британкой Хизер Уотсон.

Ранее 17-я ракетка мира Элина Свитолина преодолела второй раунд Australian Open.
Владимир Кириченко
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Теги

Марта Костюк Даяна Ястремская Кори Гауфф Australian Open

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