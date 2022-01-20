Костюк и Ястремская успешно стартовали на парном турнире Australian Open

Украинский дуэт в трех сетах переиграл Макнелли и Гауфф

Костюк и Ястремская / Фото - btu.org.ua

Украинские теннисисткипереиграли американокв первом раунде парного турнира Australian Open со счетом 5:7, 6:4, 7:5.Матч продлился 2 часа 23 минуты. За это время украинки трижды подали навылет, допустили 8 двойных ошибок и реализовали 6 из 9 брейкпоинтов.Отметим, что Гауфф и Макнелли были посеяны под восьмым номером на турнире.Костюк и Ястремская впервые сыграют во втором раунде Australian Open в парном разряде. На следующей стадии соревнований они встретятся с итальянкойи британкойРанее 17-я ракетка мира