Костюк и Ястремская вышли в третий круг US Open

Калинина завершила свои выступления в парном турнире

Марта Костюк / фото - WTA

Украинские теннисистки Марта Костюк и Даяна Ястремская во втором круге парного турнира US Open обыграли соперниц из Сербии Александру Крунич и Нину Стоянович со счетом 6:4, 4:6, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа. Украинки 6 раз подали навылет, допустили 9 двойных ошибок и реализовали 6/15 брейк-поинтов.

За четвертьфинал Костюк и Ястремская поборются с победительницами матча Мартич/Роджерс – Дабровски/Стефани (5 сеянные).

Другая украинская теннисистка – Ангелина Калинина, выступающая в паре с чешкой Ренатой Ворачовой, выбыла с Открытого чемпионата США.

В матче второго круга US Open в парном разряде украинско-чешский дуэт уступил сестрам из Австралии Анастасии и Арине Родионовым со счетом 6:4, 3:6, 4:6.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в 1/8 финала US Open.