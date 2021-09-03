Ястремская не подала на матч и покинула US Open на старте
Костюк и Ястремская вышли во второй раунд парного US Open
Украинский дуэт не без проблем переиграл хозяек корта
3 сентября 08:58
Костюк и Ястремская / Фото - btu.org.uaУкраинские теннисистки Марта Костюк (№55 WTA) и Даяна Ястремская (№51 WTA) выиграли поединок в парном разряде у американок Хейли Батист (№181 WTA) и Эммы Наварро (№337 WTA) в первом раунде US Open со счетом 3:6, 6:1, 6:3.
Матч длился 1 час 34 минуты. За это время совершили 4 подачи навылет, допустили 8 двойных ошибок.
Во втором раунде Окрытого чемпионата США Костюк и Ястремская сыграют с сербским дуэтом в лице Александры Крунич и Нины Стоянович.
Напомним, накануне Ястремская проиграла Анжелик Кербер в первом круге US Open.