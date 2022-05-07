Костюк на відмові суперниці вийшла у фінал кваліфікації тисячнику в Римі

Минулого сезону українка пройшла в основу турніру

Марта Костюк / Фото - j48tennis.net

60-та ракетка світу Марта Костюк пробилася до фіналу кваліфікації турніру WTA1000 в Римі, Італія.

Українка на відмові пройшла господарку кортів Федеріку Ді Сарру. У першому сеті 19-річна Костюк відіграла три сет-боли, а потім забрала партію на тай-брейку. В другому сеті її суперниця знялася з матчу. На той момент рахунок був 7:6(4), 4:0.

В фіналі кваліфікації Костюк зіграє з іспанкою Крістиною Букшою, котра посідає 131-ше місце в рейтингу WTA.

В минулому сезоні українка зуміла пробитися до основи турніру в Римі. І поступилася там в першому колі.

Нагадаємо, Костюк розповіла після чого розійшлася зі своїм російським хлопцем.