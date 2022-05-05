Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
Сейчас в эфире
18:00
live
Информационный марафон
19:40
Хоккей. Лига чемпионов. Полуфинал. Регле - Фрелунда

Костюк: «Не можу дати навіть приблизну відповідь зможемо ми відсторонити росіян і білорусів чи ні»

Але заявила, що є певні масштабні зрушення
Теннис WTA
20:37
Костюк: «Не можу дати навіть приблизну відповідь зможемо ми відсторонити росіян і білорусів чи ні»
Марта Костюк / Фото - j48tennis.net

Третя ракетка України 19-річна Марта Костюк для XSPORT трохи роз’яснила ситуацію з приводу дій наших гравців в намаганні домогтися дискваліфікації російських і білоруських тенісистів від турнірів WTA та ATP:

Ви були однією з тих, хто написав лист-звернення до WTA і ATP. Леся Цуренко анонсувала наступні дії вашої групки і сказала, що є серйозні аргументи, аби добитися повноцінного відсторонення росіян і білорусів від турнірів. Які готуються подальші кроки і на який результат ви розраховуєте?

Ту стіну, яку ми хочемо зрушити, інколи мені здається, що ми її не зрушили ні на міліметр. Але, насправді, ми розуміємо, що здійснили колосальний обсяг роботи, яка має свої плоди.

Проте це дуже складно. Нас лише декілька людей цим займається. І по результатам видно, що вони не такі, які б нам хотілося. І люди, які не беруть участі в цьому, грають краще за нас.

Та ми всі кожен день робимо цей вибір, що хочемо вести цю боротьбу. Я розумію жертви, які приношу, щоб це все рухати. Та я відчуваю, що це те, що маю робити. Незважаючи на те, як це зараз впливає на мою кар’єру, як я буду програвати там чи вигравати.

Я не спілкувалася з іншими учасниками нашої групи про те чи можемо ми якось розповсюджувати інформацію про наші наступні кроки, тому не можу відповісти конкретно. Та можу сказати, що були зроблені певні дії. Вони поки що всі непублічні.

Наразі не можу дати навіть хоч приблизну відповідь з приводу того, зможемо ми відсторонити росіян і білорусів чи ні. Тому що я не хочу ні надію давати, ні передчасно розчаровувати. Йдуть перемовини. Щось починає рухатися, щось рухається досить масштабно.

Цим листом до WTA і ATP поділилися ви, Леся Цуренко, Еліна Світоліна, Сергій Стаховський і Ілля Марченко. Чому тільки ця групка? Інших ви просто не долучали чи вони вирішили сконцентруватися на виступах?

У нас з самого початку була група, в якій перебували всі наші тенісисти. І в якийсь момент ми зрозуміли, що трохи всі розділилися. Нам пощастило знайти маленьке коло людей, дуже рішучих, готових приймати рішення дуже швидко. Це було важливо. Серед нас немає тих, хто сумнівається чи думає, що це якось жорстко, що потрібно м’якше. У нас всі чудово розуміють і колективно рухаються.

Так просто склалося, що ми взяли відповідальність в свої руки. І всім комфортно в цій ситуації. Я не бачу, що хтось відчуває себе покинутим, що хтось хотів би до нас приєднатися, а ми їх не приймаємо. Просто є лідери, а є люди, які наслідують наш приклад. Не вважаю, що це погано.

Повне інтерв’ю Марти Костюк в текстовому форматі.

У відео форматі:

Сергей Лукьяненко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Марта Костюк

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Марта Костюк: «Від Федерації все звучало так, що якщо ми не зіграємо за збірну, то будемо зрадницями»
Эксклюзив
Марта Костюк: «Від Федерації все звучало так, що якщо ми не зіграємо за збірну, то будемо зрадницями»
Теннис WTA
20:17
Костюк в ефірі XSPORT! Третя ракетка України 5 травня завітає в рамках програми «Разом до перемоги!»
Костюк в ефірі XSPORT! Третя ракетка України 5 травня завітає в рамках програми «Разом до перемоги!»
Теннис WTA
10:10
Костюк обурена мовчанням російський тенісистів щодо війни в Україні
Костюк обурена мовчанням російський тенісистів щодо війни в Україні
Теннис WTA
03 мая 11:40
Костюк не зустрінеться з Калініною в 1/8 фіналу турніру в Мадриді
Костюк не зустрінеться з Калініною в 1/8 фіналу турніру в Мадриді
Теннис WTA
01 мая 19:30
Костюк розійшлася з росіянином після вторгнення рф
Костюк розійшлася з росіянином після вторгнення рф
Теннис WTA
01 мая 12:59
Костюк победила в стартовом матче на «тысячнике» в Мадриде
Костюк победила в стартовом матче на «тысячнике» в Мадриде
Теннис WTA
29 апреля 18:45

Новости: Теннис

Людмила Кіченок в парі з Остапенко поступилася в півфіналі престижного турніру в Мадриді
Людмила Кіченок в парі з Остапенко поступилася в півфіналі престижного турніру в Мадриді
WTA
20:56
Костюк: «Не можу дати навіть приблизну відповідь зможемо ми відсторонити росіян і білорусів чи ні»
Эксклюзив
Костюк: «Не можу дати навіть приблизну відповідь зможемо ми відсторонити росіян і білорусів чи ні»
WTA
20:37
Марта Костюк: «Від Федерації все звучало так, що якщо ми не зіграємо за збірну, то будемо зрадницями»
Эксклюзив
Марта Костюк: «Від Федерації все звучало так, що якщо ми не зіграємо за збірну, то будемо зрадницями»
WTA
20:17
Энди Маррей снялся с Masters в Мадриде
Энди Маррей снялся с Masters в Мадриде
ATP
17:40
Костюк в ефірі XSPORT! Третя ракетка України 5 травня завітає в рамках програми «Разом до перемоги!»
Костюк в ефірі XSPORT! Третя ракетка України 5 травня завітає в рамках програми «Разом до перемоги!»
WTA
10:10
Тайхманн: «Мне было очень сложно, Калинина – очень сильный игрок»
Тайхманн: «Мне было очень сложно, Калинина – очень сильный игрок»
WTA
09:19
«Таллин – сине-желтый!» Стаховский встретился с президентом Эстонии
«Таллин – сине-желтый!» Стаховский встретился с президентом Эстонии
ATP
09:14
Закінчилася казка. Калініна припинила боротьбу на турнірі WTA 1000 в Мадриді
Закінчилася казка. Калініна припинила боротьбу на турнірі WTA 1000 в Мадриді
WTA
04 мая 20:44
Людмила Кіченок та Остапенко пробилися в півфінал турніру у Мадриді
Людмила Кіченок та Остапенко пробилися в півфінал турніру у Мадриді
WTA
04 мая 18:42
Все новости

Популярные новости

Вы удивитесь, узнав, кто помогает Усику в подготовке реванша с Дшошуа
Вы удивитесь, узнав, кто помогает Усику в подготовке реванша с Дшошуа
Бокс Профессиональный бокс
30 апреля 09:52
21
«Я был неправ. Но сейчас все изменилось окончательно». Олег Верняєв – приклад того, що український спорт прозрів
Тема дня
«Я был неправ. Но сейчас все изменилось окончательно». Олег Верняєв – приклад того, що український спорт прозрів
Спортивная гимнастика
02 мая 11:18
«Вас же там эти бандеровцы, неонацисты бомбят!» Хацкевич про общение с родителями-белорусами
«Вас же там эти бандеровцы, неонацисты бомбят!» Хацкевич про общение с родителями-белорусами
Футбол В Украине
30 апреля 11:08
«Именно вы – тот неонацист!». Олимпийский чемпион из россии заткнул пасть главному путинскому пропагандону
«Именно вы – тот неонацист!». Олимпийский чемпион из россии заткнул пасть главному путинскому пропагандону
Бокс Аматорский бокс
03 мая 10:59
«Спаси Господи Херсон от украинских ракет!» Скандал в сборной Украины
«Спаси Господи Херсон от украинских ракет!» Скандал в сборной Украины
Спортивная гимнастика
29 апреля 07:57
7
Поддержка в войне против рашизма? Фьюри на тренировке облачился в цвета украинского флага
Поддержка в войне против рашизма? Фьюри на тренировке облачился в цвета украинского флага
Бокс Профессиональный бокс
03 мая 08:45
2
Все новости