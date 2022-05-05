Костюк: «Не можу дати навіть приблизну відповідь зможемо ми відсторонити росіян і білорусів чи ні»

Але заявила, що є певні масштабні зрушення

Марта Костюк / Фото - j48tennis.net

Третя ракетка України 19-річна Марта Костюк для XSPORT трохи роз’яснила ситуацію з приводу дій наших гравців в намаганні домогтися дискваліфікації російських і білоруських тенісистів від турнірів WTA та ATP:

Ви були однією з тих, хто написав лист-звернення до WTA і ATP. Леся Цуренко анонсувала наступні дії вашої групки і сказала, що є серйозні аргументи, аби добитися повноцінного відсторонення росіян і білорусів від турнірів. Які готуються подальші кроки і на який результат ви розраховуєте?

Ту стіну, яку ми хочемо зрушити, інколи мені здається, що ми її не зрушили ні на міліметр. Але, насправді, ми розуміємо, що здійснили колосальний обсяг роботи, яка має свої плоди. Проте це дуже складно. Нас лише декілька людей цим займається. І по результатам видно, що вони не такі, які б нам хотілося. І люди, які не беруть участі в цьому, грають краще за нас. Та ми всі кожен день робимо цей вибір, що хочемо вести цю боротьбу. Я розумію жертви, які приношу, щоб це все рухати. Та я відчуваю, що це те, що маю робити. Незважаючи на те, як це зараз впливає на мою кар’єру, як я буду програвати там чи вигравати. Я не спілкувалася з іншими учасниками нашої групи про те чи можемо ми якось розповсюджувати інформацію про наші наступні кроки, тому не можу відповісти конкретно. Та можу сказати, що були зроблені певні дії. Вони поки що всі непублічні. Наразі не можу дати навіть хоч приблизну відповідь з приводу того, зможемо ми відсторонити росіян і білорусів чи ні. Тому що я не хочу ні надію давати, ні передчасно розчаровувати. Йдуть перемовини. Щось починає рухатися, щось рухається досить масштабно.

Цим листом до WTA і ATP поділилися ви, Леся Цуренко, Еліна Світоліна, Сергій Стаховський і Ілля Марченко. Чому тільки ця групка? Інших ви просто не долучали чи вони вирішили сконцентруватися на виступах?

У нас з самого початку була група, в якій перебували всі наші тенісисти. І в якийсь момент ми зрозуміли, що трохи всі розділилися. Нам пощастило знайти маленьке коло людей, дуже рішучих, готових приймати рішення дуже швидко. Це було важливо. Серед нас немає тих, хто сумнівається чи думає, що це якось жорстко, що потрібно м’якше. У нас всі чудово розуміють і колективно рухаються. Так просто склалося, що ми взяли відповідальність в свої руки. І всім комфортно в цій ситуації. Я не бачу, що хтось відчуває себе покинутим, що хтось хотів би до нас приєднатися, а ми їх не приймаємо. Просто є лідери, а є люди, які наслідують наш приклад. Не вважаю, що це погано.

Повне інтерв’ю Марти Костюк в текстовому форматі.

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