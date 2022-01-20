Костюк не сумеет ничего противопоставить шестой ракетке мира

В этом уверены букмекеры

21 января украинская теннисистка Марта Костюк сыграет в третьем круге Australian Open против шестой ракетки мира Паулы Бадосы.

Букмекеры выставили 19-летнею украинку большим аутсайдером, давая на ее победу коэффициент 4,85, в то же время на Бадосу можно поставить за 1,22. Самый вероятный счет – 2:0 в пользу представительницы Испании за 1,61.

Ранее теннисистки провели один очный матч: в начале 2021 года Бадоса выиграла у Костюк со счетом 7:6, 6:3.

Напомним, букмекеры также не верят в то, что Элина Свитолина пройдет Викторию Азаренко.