Костюк не сумела навязать борьбу второй ракетке мира на старте турнира в Дубае

Марта стала первой украинкой, которая покинула соревнование

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Украинка Марта Костюк завершила выступление на турнире серии WTA 500 в Дубае после первого круга. 19-летняя теннисистка уступила второй ракетке мира Арине Соболенко – 4:6, 1:6.

Матч продлился 1 час и 16 минут. За это время Костюк не выполнила ни одной подачи навылет, допустила 2 двойные ошибки и выиграла 3 гейма на приеме. Ее соперница сделала 3 эйса, 9 раз ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 7 брейк-поинтов.

Таким образом, Костюк все еще не имеет в карьере побед над теннисистками из топ-10 рейтинга.

Что касается Соболенко, то ее следующей соперницей станет Петра Квитова.

Напомним, ранее во второй круг турнира в Дубае пробились украинки Даяна Ястремская и Элина Свитолина.