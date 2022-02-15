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Смешанные единоборства. Чемпионат Украины. Днепр

Костюк не сумела навязать борьбу второй ракетке мира на старте турнира в Дубае

Марта стала первой украинкой, которая покинула соревнование
Теннис WTA
15 февраля 21:23
Костюк не сумела навязать борьбу второй ракетке мира на старте турнира в Дубае
Фото: Getty Images

Украинка Марта Костюк завершила выступление на турнире серии WTA 500 в Дубае после первого круга. 19-летняя теннисистка уступила второй ракетке мира Арине Соболенко – 4:6, 1:6.

Матч продлился 1 час и 16 минут. За это время Костюк не выполнила ни одной подачи навылет, допустила 2 двойные ошибки и выиграла 3 гейма на приеме. Ее соперница сделала 3 эйса, 9 раз ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 7 брейк-поинтов.

Таким образом, Костюк все еще не имеет в карьере побед над теннисистками из топ-10 рейтинга.

Что касается Соболенко, то ее следующей соперницей станет Петра Квитова.

Напомним, ранее во второй круг турнира в Дубае пробились украинки Даяна Ястремская и Элина Свитолина.



Сергей Остапенко
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Марта Костюк Арина Соболенко

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