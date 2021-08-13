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Костюк не сыграет на турнире в Чикаго

Возможно, украинка бережет себя перед заключительным Шлемом в году
Теннис WTA
11:45
Костюк не сыграет на турнире в Чикаго

Украинская теннисистка Марта Костюк снялась с турнира серии WTA-125 в Чикаго (16-22 августа), сообщает пресс-служба соревнования.

В тоже время украинка остается в заявке на турнир WTA-250, который пройдет в том же Чикаго (22-28 августа) прямо перед стартом заключительного Шлема в году – US Open.

Костюк не играла в Туре с Wimbledon. Но все равно за это время украинка поднялась на 9 позиций в мировом рейтинге.

Напомним, в основную сетку Открытого чемпионата США напрямую попали четыре представительницы Украины.

Сергей Остапенко
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Марта Костюк

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