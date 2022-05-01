Костюк не зустрінеться з Калініною в 1/8 фіналу турніру в Мадриді

Українка програла в другому колі

Марта Костюк / Фото: j48tennis

У другому колі турніру WTA 1000 в Мадриді українка Марта Костюк (WTA 60) програла британці Еммі Радукану (WTA 11) з рахунком 2:6, 1:6.



Матч тривав 64 хвилини, упродовж яких українка не подала жодного ейсу, але зробила п’ять подвійних помилок. При цьому, у Радукану одна подача навиліт та одна подвійна помилка.

Також Костюк реалізувала два з п'яти брейк-пойнтів проти шести із 12 у суперниці.

В 1/8 фіналу Радукану зустрінеться з українкою Ангеліною Калініною, яка вперше в кар’єрі обіграла суперницю з топ-10.



