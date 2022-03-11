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Костюк: «Ни один россиянин не поддержал. Их призыв «Нет войне» для меня кажется желанием, чтобы Украина сдалась»

Кто напал, кто бомбит, – все молчат
Теннис WTA
16:42
Костюк: «Ни один россиянин не поддержал. Их призыв «Нет войне» для меня кажется желанием, чтобы Украина сдалась»
Фото: j48tennis.net

Третья ракетка Украины Марта Костюк высказалась о российских теннисистах на фоне вторжения войск рф на территорию Украины:

Что касается Тура, то очень разочаровывает то, что ни один российский игрок не пришел, чтобы повидаться со мной. Никто из них не сказал, что они сожалеют о том, что их страна делает с моей. Один игрок прислал мне сообщение, с еще одним мы пообщались. Но никаких извинений я не слышала, ни один из них не сказал мне, что он не поддерживает то, что происходит. Как по мне, так это шок. Не нужно быть вовлеченным в политику, чтобы вести себя по-человечески.

Все знают, что происходит. Мне больно из-за этого. Мне больно каждый раз видеть российских игроков, когда я приезжаю на стадион. Их единственная проблема сейчас – это то, что они не могут перевести деньги. Вот об этом они разговаривают! Я считаю, что это неприемлемо. Почему российские теннисисты так себя ведут? У меня нет этому объяснений, я не знаю.

Мне такое не нравится. Опять же, не нужно быть вовлеченным в политику, чтобы знать, что происходит, кто на кого напал, кто кого бомбит… Это очень просто. Нельзя быть в нейтралитете в этой ситуации. Для меня «Нет войне» может иметь несколько значений. Например, что кто-то может закончить войну, если сдастся. Но это никогда не было вариантом. С самого первого дня я знала, что это не произойдет, потому что я пережила этот опыт во время революции. Я знала, что люди не захотят идти в другом направлении, в направлении России.

Для меня такие заявления не несут смысла. Они пустые! Чего вы хотите? Хотите, чтобы Украина проиграла? Чтобы россия выиграла? Чтобы россия проиграла? Я готова повторить это сотню раз: Украина никогда не сдастся. Мы можем проиграть, хотя лично я не думаю, что это произойдет, но в любом случае Украина никогда не сдастся. Поэтому сегодня, если вы говорите «Нет войне», для меня это значит желание, чтобы Украина сдалась. Потому что путин никогда не остановится. Все знают, насколько он невменяемый. Поэтому мы и боремся. А вот такие заявление, они меня задевают, потому что они бессмысленные.

Напомним, что Костюк обыграла уроженку Одессы в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе. После матча теннисистки расплакались из-за войны на родине.

Источник: btu.org.ua Олег Шумейко-младший
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