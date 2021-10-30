Борьбы не получилось. Видеообзор разгромного поражения Костюк
Костюк – о поражении Халеп: «Тело меня подвело»
Украинская теннисистка не сумела пробиться в финал турнира в Румынии
Фото: Flaviu Buboi
Украинская теннисистка Марта Костюк в Instagram прокомментировала поражение от Симоны Халеп в полуфинале турнира серии WTA 250 в Клуж-Напоке, Румыния:
«Поздравления Симоне! Выступать у себя дома – это всегда чудесно. Сегодня мое тело меня подвело. Я работаю над тем, чтобы стать здоровее и сильнее и закончить сезон в Линце. Спасибо за вашу нескончаемую поддержку».
Видеообзор матча Костюк – Халеп.
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