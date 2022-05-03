Костюк обурена мовчанням російський тенісистів щодо війни в Україні

Марта не хотіла б жити у країні, де відсутня свобода слова

Фото: j48tennis.net

Третя ракетка України Марта Костюк не розділяє думки про те, що спорт поза політикою:



Я не розумію, у чому сенс поділяти це. Це одна велика система, в якій ми крутимося. Одне не може існувати без іншого і навпаки. Сама ця ідея, що спорт поза політикою… Чесно кажучи, вже багато років ми бачимо докази зворотного. Ми намагаємося пояснити такий простий факт, що ніхто з цих гравців не підійшов до нас, не поговорив, не намагався якось допомогти. Ми товаришували з багатьма гравцями. Більше я ні з ким не дружу, ні з одним. Ми знаємо, що весь світ намагається підтримати Україну. Усі знають, що те, що відбувається, це неправильне. Проте в Турі ми залишилися самі.

Костюк упевнена, що російські та білоруські гравці зобов'язані продемонструвати свою позицію, якщо вони не підтримують війну.

Деякі з російських гравців не живуть у Росії. Вони мають всі можливості забрати свої сім'ї та виїхати. І говорити тоді те, що за їхніми відчуттями правильно, якщо їм здається, що вони мають висловитись. Але вони цього не роблять. Вони мали багато часу на це, будемо чесні. Кожен робить свій вибір. Є багато гравців, які мають можливості вивезти свої сім'ї з країни. Вони цього не роблять все одно. Чому – я не знаю. Я не хотіла б жити в країні, яка не дозволяє мені висловлюватися, яка не дозволяє мені жити своїм життям, яка хоче, щоб моя сім'я була в небезпеці через мої дії. Ось чому ми намагаємося змусити їх висловитись у будь-якому випадку. І навіть якщо ти підтримуєш це вторгнення, просто заяви про це публічно. Але вони знають, якщо вчинять так, то залишаться без роботи.

Нагадаємо, що після повномасштабного вторгнення Костюк розійшлася з хлопцем з рф.