Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
Сейчас в эфире
14:00
Тимберспорт. Чемпионат мир. Прага
13:45
Стронгмен. Лига Чемпионов

Костюк обурена мовчанням російський тенісистів щодо війни в Україні

Марта не хотіла б жити у країні, де відсутня свобода слова
Теннис WTA
11:40
Костюк обурена мовчанням російський тенісистів щодо війни в Україні
Фото: j48tennis.net

Третя ракетка України Марта Костюк не розділяє думки про те, що спорт поза політикою:

Я не розумію, у чому сенс поділяти це. Це одна велика система, в якій ми крутимося. Одне не може існувати без іншого і навпаки. Сама ця ідея, що спорт поза політикою… Чесно кажучи, вже багато років ми бачимо докази зворотного. Ми намагаємося пояснити такий простий факт, що ніхто з цих гравців не підійшов до нас, не поговорив, не намагався якось допомогти.

Ми товаришували з багатьма гравцями. Більше я ні з ким не дружу, ні з одним. Ми знаємо, що весь світ намагається підтримати Україну. Усі знають, що те, що відбувається, це неправильне. Проте в Турі ми залишилися самі.

Костюк упевнена, що російські та білоруські гравці зобов'язані продемонструвати свою позицію, якщо вони не підтримують війну.

Деякі з російських гравців не живуть у Росії. Вони мають всі можливості забрати свої сім'ї та виїхати. І говорити тоді те, що за їхніми відчуттями правильно, якщо їм здається, що вони мають висловитись. Але вони цього не роблять. Вони мали багато часу на це, будемо чесні. Кожен робить свій вибір. Є багато гравців, які мають можливості вивезти свої сім'ї з країни. Вони цього не роблять все одно. Чому – я не знаю.

Я не хотіла б жити в країні, яка не дозволяє мені висловлюватися, яка не дозволяє мені жити своїм життям, яка хоче, щоб моя сім'я була в небезпеці через мої дії. Ось чому ми намагаємося змусити їх висловитись у будь-якому випадку. І навіть якщо ти підтримуєш це вторгнення, просто заяви про це публічно. Але вони знають, якщо вчинять так, то залишаться без роботи.

Нагадаємо, що після повномасштабного вторгнення Костюк розійшлася з хлопцем з рф.

Источник: btu.org.ua Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Марта Костюк

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Костюк не зустрінеться з Калініною в 1/8 фіналу турніру в Мадриді
Костюк не зустрінеться з Калініною в 1/8 фіналу турніру в Мадриді
Теннис WTA
01 мая 19:30
Костюк розійшлася з росіянином після вторгнення рф
Костюк розійшлася з росіянином після вторгнення рф
Теннис WTA
01 мая 12:59
Костюк победила в стартовом матче на «тысячнике» в Мадриде
Костюк победила в стартовом матче на «тысячнике» в Мадриде
Теннис WTA
29 апреля 18:45
Четыре украинки вошли в основу Roland Garros
Четыре украинки вошли в основу Roland Garros
Теннис Grand Slam
14 апреля 22:20

Новости: Теннис

Костюк обурена мовчанням російський тенісистів щодо війни в Україні
Костюк обурена мовчанням російський тенісистів щодо війни в Україні
WTA
11:40
«Wimbledon відсторонив росіян, бо в Україні вбивають і гвалтують людей». Екс-перша ракетка світу відповів прихильникам «руського міра»
«Wimbledon відсторонив росіян, бо в Україні вбивають і гвалтують людей». Екс-перша ракетка світу відповів прихильникам «руського міра»
ATP
08:59
Марченко програв у першому колі турніру у Празі
Марченко програв у першому колі турніру у Празі
ATP
02 мая 16:46
Леся Цуренко вибачилася за виступи на Кубку Кремля: «Я помилялася. Я була сліпою. Хочу вибачитися перед Україною»
Эксклюзив
Леся Цуренко вибачилася за виступи на Кубку Кремля: «Я помилялася. Я була сліпою. Хочу вибачитися перед Україною»
WTA
02 мая 09:52
Назревает сандал! Стаховский резко ответил Надалю, считающему несправедливым отстранение россиян от Wimbledon
Назревает сандал! Стаховский резко ответил Надалю, считающему несправедливым отстранение россиян от Wimbledon
ATP
02 мая 09:36
Цуренко вважає, що Україна має отримати wild card в фінал Кубку Біллі Джин Кінг
Эксклюзив
Цуренко вважає, що Україна має отримати wild card в фінал Кубку Біллі Джин Кінг
Кубок Билли Джин Кинг
02 мая 08:31
Фанатів поменшає. Рафаель Надаль висловився проти відсторонення російських гравців з Wimbledon
Фанатів поменшає. Рафаель Надаль висловився проти відсторонення російських гравців з Wimbledon
ATP
02 мая 07:25
Мугуруса: «Я здивована грою Калініної, оскільки вона зіграла дуже добре. Я не знала її до цього»
Мугуруса: «Я здивована грою Калініної, оскільки вона зіграла дуже добре. Я не знала її до цього»
WTA
01 мая 22:45
Костюк не зустрінеться з Калініною в 1/8 фіналу турніру в Мадриді
Костюк не зустрінеться з Калініною в 1/8 фіналу турніру в Мадриді
WTA
01 мая 19:30
Все новости

Популярные новости

Вы удивитесь, узнав, кто помогает Усику в подготовке реванша с Дшошуа
Вы удивитесь, узнав, кто помогает Усику в подготовке реванша с Дшошуа
Бокс Профессиональный бокс
30 апреля 09:52
20
«Вас же там эти бандеровцы, неонацисты бомбят!» Хацкевич про общение с родителями-белорусами
«Вас же там эти бандеровцы, неонацисты бомбят!» Хацкевич про общение с родителями-белорусами
Футбол В Украине
30 апреля 11:08
«Я был неправ. Но сейчас все изменилось окончательно». Олег Верняєв – приклад того, що український спорт прозрів
Тема дня
«Я был неправ. Но сейчас все изменилось окончательно». Олег Верняєв – приклад того, що український спорт прозрів
Спортивная гимнастика
02 мая 11:18
«Спаси Господи Херсон от украинских ракет!» Скандал в сборной Украины
«Спаси Господи Херсон от украинских ракет!» Скандал в сборной Украины
Спортивная гимнастика
29 апреля 07:57
7
Зинченко повторил достижение Шевченко
Зинченко повторил достижение Шевченко
Футбол Лига чемпионов UEFA
28 апреля 12:10
Жена Усика высказалась о патриархе кирилле
Жена Усика высказалась о патриархе кирилле
Бокс Профессиональный бокс
26 апреля 11:20
22
Все новости