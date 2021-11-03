Костюк отказалась от участия на последнем турнире WTA в сезоне

Украинская теннисистка пропустит соревнование в Линце

Фото: Instagram Костюк

50-я ракетка мира Марта Костюк снялась с турнира серии WTA 250 в Линце, Австрия, сообщила пресс-служба соревнования.

Причины этого решения 19-летней теннисистки неизвестны.

Таким образом, сезон 2021 для Костюк завершен. В этом году Марта вышла в три полуфинала на турнирах WTA, а также обновила личный рекорд в рейтинге.

В заявочном листе основной сетки турнира в Линце остаются Ангелина Калинина и Даяна Ястремская. Соревнование пройдет c 6 по 12 ноября. Призовой фонд – $235,238.