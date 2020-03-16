Завацка и Киченок сыграют на турнире в Санкт-Петербурге
Костюк переболела коронавиусом накануне турнира в Майами
Болезнь сильно поразила легкие
Марта Костюк / фото -БТУ
Третья ракетка Украины Марта Костюк заявила, что несколько недель назад заразилась коронавирусом. Теннисистка рассказала в своем Instagram, что болезнь дала некоторые осложнения. Сейчас 18-летняя киевлянка вновь готовится к возвращению на корт в Майами, США.
«Несколько недель назад я сдала положительный тест на COVID-19. Вирус особенно сильно поразил мои легкие, а также другие части организма, что усложнило выздоровление. Но сейчас я на верном пути. Увидимся в Майами.
P.S: мое лицо c COVID-19 на прошлой неделе»
Турнир серии WTA 1000 стартует на следующей неделе. Марта начнет выступления в основной сетке.
Свое возвращение на корт турнира в Майами отложила экс-первая ракетка мира.