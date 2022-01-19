Костюк поделилась мнением о предстоящем матче с подругой на Australian Open
Третья ракетка Украины Марта Костюк высказалась о предстоящем матче в рамках третьего круга Australian Open с Паулой Бадосой.
О дружбе с Паулой Бадосой
Она многое улучшила в своей игре, особенно за последние 2 года, и в ментальном, и в физическом, и в техническом плане. Очень важно иметь в спорте таких людей. Это пример того, как работа над собой приводит к большим результатам, к большим победам. Сейчас Паула стабильный игрок топ-уровня наравне с Барти и Крейчиковой, которые постоянно показывают высокие результаты. Она неслучайно находится в десятке лучших. Ты выходишь с ней играть и понимаешь, что она не будет нервничать, у нее не будет спадов в игре.
Я помню, как три года назад мы вместе играли в квалификации в Австралии. И хотя она старше меня на 5 лет, кстати, я об этом часто забываю, мы с ней очень похожи внутренне, было много похожих ситуаций в жизни. Общаясь друг с другом, мы поняли, сколько у нас общего. Сейчас, когда я вижу, чего она достигла, это меня очень мотивирует. Ее пример дает мне уверенность, что и я так смогу. Она такой большой двигатель для меня. Мне очень помогает тот факт, что человек с такими же мыслями, проблемами, сумел со всем справиться и подняться на топ-уровень. Паула была и остается для меня примером.
У меня появилась вера, что все возможно. Раньше я не чувствовала этого внутреннего огня. Да, мне говорили, что я талантливая и перспективная, мол, когда же у меня уже будут результаты. Я неплохо играла, но абсолютной веры не было, потому что по жизни я реалист, я не верила, что можно вот так из квалификации выйти и взять титул на «Шлеме», выиграв все матчи в двух сетах. Как мы уже все поняли, и это возможно.
Об отношении к матчу
Я не считаю, что это будет какой-то принципиальный поединок. Но могу сказать, что у многих игроков моего возраста уже есть победы над соперницами из топ-10, а у меня нет. Это не давит, но я знаю, что достаточно комфортно чувствую себя с соперницами из топ-20, топ-30. Да, есть такие теннисистки, как Симона Халеп. Она может быть 16-й в рейтинге, но мне сложно с ней играть.
Так что мне очень хочется выиграть свой следующий матч. Я буду делать все возможное, но не стану давить на себя. Мне будет очень приятно разделить корт с Паулой. Я просто хочу придерживаться своей первоначальной цели – показывать хорошую, стабильную, активную игру, а каким будет результат – узнаем в пятницу. Зачем мне дополнительное давление? Это будет еще один матч, еще один шаг куда-то, надеюсь, что шаг вперед.
Также Костюк поделилась впечатлениями от матча с Сарой Соррибес-Тормо.
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