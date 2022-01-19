Костюк поделилась мнением о предстоящем матче с подругой на Australian Open

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Третья ракетка Украины Марта Костюк высказалась о предстоящем матче в рамках третьего круга Australian Open с Паулой Бадосой.



О дружбе с Паулой Бадосой

Я помню, как три года назад мы вместе играли в квалификации в Австралии. И хотя она старше меня на 5 лет, кстати, я об этом часто забываю, мы с ней очень похожи внутренне, было много похожих ситуаций в жизни. Общаясь друг с другом, мы поняли, сколько у нас общего. Сейчас, когда я вижу, чего она достигла, это меня очень мотивирует. Ее пример дает мне уверенность, что и я так смогу. Она такой большой двигатель для меня. Мне очень помогает тот факт, что человек с такими же мыслями, проблемами, сумел со всем справиться и подняться на топ-уровень. Паула была и остается для меня примером.

У меня появилась вера, что все возможно. Раньше я не чувствовала этого внутреннего огня. Да, мне говорили, что я талантливая и перспективная, мол, когда же у меня уже будут результаты. Я неплохо играла, но абсолютной веры не было, потому что по жизни я реалист, я не верила, что можно вот так из квалификации выйти и взять титул на «Шлеме», выиграв все матчи в двух сетах. Как мы уже все поняли, и это возможно.