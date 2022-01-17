Костюк: «После качелей в первом раунде Australian Open теперь мне будет проще»

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Третья ракетка Украины Марта Костюк прокомментировал результат матча первого раунда Australian Open:



Если бы я выиграла 6-1, 6-2, я не знаю, как бы я играла завтра. А тут я почувствовала эти качели и теперь мне будет проще играть. Я не очень хорошо чувствовала сегодня подачу, на тренировках я подаю лучше, но тренировка – это все-таки тренировка. Должна признаться – весь прошлый сезон я провела с болью, целый год у меня была просто невыносимая боль. Я меняла движение подачи 1,5 года и вот можно сказать пару месяцев я подаю одним движением. В матче с Кори Гауфф на прошлой неделе меня беспокоило плечо, но не так сильно, как раньше, я практически решила эту проблему. Гауфф, в свою очередь, подавала отлично. Я видела, что в следующем матче против Мэдисон Кис у нее уже были двойные ошибки и уже не такая хороша игра на подаче.