Костюк прокомментировала победу над чемпионкой US Open
Костюк: «Постараюсь доставить Халеп проблемы»
Вторая ракетка Украины – о предстоящем полуфинале турнира в Клуж-Напоке
Марта Костюк / Фото - FacebookУкраинская теннисистка Марта Костюк поделилась ожиданиями от матча с экс-первой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп в полуфинале турнира в Клуж-Напоке (Румыния).
Цитирует Костюк пресс-служба WTA.
«В нашем поединке в Индиан-Уэлле я здорово боролась в первом сете, а во второй партии моя игра совсем рассыпалась. Надеюсь, что в предстоящей встрече смогу сыграть лучше и доставить Симоне проблемы».
Это третий полуфинал для Костюк в текущем сезоне. Недавно Марта играла с Халеп на турнире в Индиан-Уэллсе и тогда сильнее оказалась румынка (6:7, 1:6).
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