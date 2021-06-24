Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Костюк поздравила Цуренко с выходом в основную сетку Wimbledon

Леся стала четвертой представительницей Украины на травяном турнире Большого Шлема
Теннис Grand Slam
22:08
Костюк поздравила Цуренко с выходом в основную сетку Wimbledon
Марта Костюк / Фото: j48tennis.net

Третья ракетка Украины Марта Костюк в истории Instagram поздравила Лесю Цуренко с победой в квалификации Wimbledon:

Напомним, что кроме Костюк и Цуренко в основной сетке травяного Шлема выступят еще Элина Свитолина и Катерина Козлова. Ангелина Калинина также прошла в финал квалификации Wimbledon.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Марта Костюк Леся Цуренко

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Цуренко вышла в основную сетку Wimbledon
Цуренко вышла в основную сетку Wimbledon
Теннис Grand Slam
20:25
Цуренко поборется за основу на Wimbledon, Калинина и Бондаренко сыграют в полуфиналах отборочного турнира
Цуренко поборется за основу на Wimbledon, Калинина и Бондаренко сыграют в полуфиналах отборочного турнира
Теннис Grand Slam
10:40
Цуренко вышла в финал квалификации Wimbledon
Цуренко вышла в финал квалификации Wimbledon
Теннис Grand Slam
23 июня 20:58
Неудачный дебют. Костюк и Свитолина проиграли первый парный матч сезона
Неудачный дебют. Костюк и Свитолина проиграли первый парный матч сезона
Теннис WTA
23 июня 19:59
Костюк проиграла Севастовой на старте турнира в Истборне
Костюк проиграла Севастовой на старте турнира в Истборне
Теннис WTA
22 июня 18:18
Пять украинок сыграют в квалификации Wimbledon
Пять украинок сыграют в квалификации Wimbledon
Теннис WTA
21 июня 19:00

Новости: Теннис

Костюк поздравила Цуренко с выходом в основную сетку Wimbledon
Костюк поздравила Цуренко с выходом в основную сетку Wimbledon
Grand Slam
24 июня 22:08
Медведев разгромил Рууда и вышел в полуфинал турнира на Мальорке
Медведев разгромил Рууда и вышел в полуфинал турнира на Мальорке
ATP
24 июня 22:07
По сценарию Надаля. Тим не сыграет на Wimbledon
По сценарию Надаля. Тим не сыграет на Wimbledon
ATP
24 июня 20:36
Цуренко вышла в основную сетку Wimbledon
Цуренко вышла в основную сетку Wimbledon
Grand Slam
24 июня 20:25
Соболенко сенсационно проиграла в четвертьфинале турнира в Истбурне
Соболенко сенсационно проиграла в четвертьфинале турнира в Истбурне
WTA
24 июня 18:18
Неудержимая Контавейт вышла в полуфинал турнира в Истборне
Неудержимая Контавейт вышла в полуфинал турнира в Истборне
WTA
24 июня 17:17
Людмила Киченок отомстила за Костюк и Свитолину и вышла в полуфинал турнира в Истборне
Людмила Киченок отомстила за Костюк и Свитолину и вышла в полуфинал турнира в Истборне
WTA
24 июня 16:10
Калинина обыграла россиянку и вышла в финал квалификации Wimbledon
Калинина обыграла россиянку и вышла в финал квалификации Wimbledon
Grand Slam
24 июня 15:17
Марченко снялся с первого хардового турнира сезона
Марченко снялся с первого хардового турнира сезона
ATP
24 июня 14:15
Все новости

Популярные новости

Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Послесловие
Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 11:59
8
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Бокс Профессиональный бокс
22 июня 11:51
11
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 12:35
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 10:01
1
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Мнение
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Бокс Профессиональный бокс
23 июня 10:12
3
Лопес сказал, что нокаутирует Ломаченко в реванше. Его высмеяли даже собственные фанаты
Мнение
Лопес сказал, что нокаутирует Ломаченко в реванше. Его высмеяли даже собственные фанаты
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 16:51
Все новости