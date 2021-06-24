Цуренко вышла в основную сетку Wimbledon
Костюк поздравила Цуренко с выходом в основную сетку Wimbledon
Леся стала четвертой представительницей Украины на травяном турнире Большого Шлема
22:08
Марта Костюк / Фото: j48tennis.net
Третья ракетка Украины Марта Костюк в истории Instagram поздравила Лесю Цуренко с победой в квалификации Wimbledon:
Напомним, что кроме Костюк и Цуренко в основной сетке травяного Шлема выступят еще Элина Свитолина и Катерина Козлова. Ангелина Калинина также прошла в финал квалификации Wimbledon.
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