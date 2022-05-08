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Костюк пробилася в основну сітку турніру WTA 1000 у Римі

Українка пройшла через кваліфікацію
Теннис WTA
15:38
Костюк пробилася в основну сітку турніру WTA 1000 у Римі
Марта Костюк / Фото: j48tennis

У фіналі грунтового турніру WTA 1000 українка Марта Костюк (WTA 60) обіграла іспанку Крістіну Бучу (WTA 131) з рахунком 6:1, 5:7, 6:3.

Матч тривав 119 хвилин, упродовж яких українка подала п'ять ейсів та допустила чотири подвійні помилки.

Також Марта реалізувала 8 з 14 брейк-пойнтів проти 5 з 8 у суперниці.

Нагадаємо, раніше Костюк розповіла про скандал у збірній України.

Карен Агабекян
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Теги

Рим (WTA) Марта Костюк

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