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Костюк проиграла первый парный матч в Чикаго

Вместе с 18-летней канадкой теннисистки уступили на старте соревнований
Теннис WTA
08:43
Костюк проиграла первый парный матч в Чикаго
Таусон и Костюк / фото - Jimmy48

56-я ракетка мира Марта Костюк в паре с 77-м номером рейтинга WTA Кларой Таусон покинули парный турнира в Чикаго, США. Украинка с канадкой уступили в стартовом матче паре чешек Терезы Мартинцевой и Маркете Вондроушевой 6:7, 3:6.

Теннисистки впервые играли в паре в 2021 году и провели на корте с соперницами 1 час и 38 минут. Чешки ошибались на подаче 9 раз против 3 «двойных» у украино-канадского дуэта. Также соперницы Костюк и Таусон оформили 2 эйса против одного у проигравшей пары.

Отметим, что в одиночном разряде Марта будет бороться за попадание в полуфинал турнира.

Сергей Стаховский ранее зачехлил ракетку на старте US Open.

Антон Кривенко
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Теги

Марта Костюк Маркета Вондроушова

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