Костюк проиграла Севастовой на старте турнира в Истборне

Украинка сложила оружие в трехсетовом противостоянии

Марта Костюк / Фото - j48tennis.net

18-летняя украинская теннисистка(WTA №67) проиграла латвийке(WTA №61) в стартовом раунде турнира в Истборне (Великобритания) со счетом 1:6, 7:6, 4:6.Матч длился чуть более 2 часов. Костюк 3 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и не реализовала 1 брейк-поинт. На тай-брейке второй партии украинка отыгралась с 3:5 и одного матчбола, после чего на старте решающего сета Севастова выполнила брейк и удержала отрыв до конца поединка.В следующем круге соревнований Viking International Eastbourne Севастова сыграет с победительницей парыНапомним, ранее