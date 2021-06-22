18-летняя Костюк преодолела отметку в 1 миллион долларов призовых
Костюк проиграла Севастовой на старте турнира в Истборне
Украинка сложила оружие в трехсетовом противостоянии
Марта Костюк / Фото - j48tennis.net18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №67) проиграла латвийке Анастасии Севастовой (WTA №61) в стартовом раунде турнира в Истборне (Великобритания) со счетом 1:6, 7:6, 4:6.
Матч длился чуть более 2 часов. Костюк 3 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и не реализовала 1 брейк-поинт. На тай-брейке второй партии украинка отыгралась с 3:5 и одного матчбола, после чего на старте решающего сета Севастова выполнила брейк и удержала отрыв до конца поединка.
В следующем круге соревнований Viking International Eastbourne Севастова сыграет с победительницей пары Элиза Мертенс – Кори Гауфф.
Напомним, ранее Элина Свитолина вышла во второй раунд турнира в Истборне.
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